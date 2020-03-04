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04.03.2020 15:08
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Полиция задержала нескольких распространителей фейков о разгуле коронавируса в Москве

Подозреваемых в распространении фейков о вспышке коронавируса в Москве задержала столичная полиция 4 марта. Начата доследственная проверка.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также следствие собирается принять меры по удалению лживых сообщений.

Тем временем мессенджер WhatsApp тоже борется с фейками. Разработчики ввели ограничения на пересылку сообщений в чаты и метит те, что уже пересылались многократно.

В начале марта специализирующаяся на киберпреступлениях компания Group-IB сообщала о почти 10 тысячах постов, репостов, публикаций в Интернете одного и того же сообщения. Как узнала «Фонтанка», в нем женский голос сообщает о том, как «власти скрывают, что в столице уже 20 тысяч заразившихся, потому что на носу голосование по поправкам в Конституцию».

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Комментарии (4)

polinmole
А что у нас когда-нибудь проверяют гриппом ли ты болеешь вообще ? Разве что в больницу с осложнениями загремишь. А если сам справился выдают справку про ОРВИ и гуляй Вася! И неважно просто с соплями ты неделю сидишь или с температурой 40. Так что, конечно, все фейки. Просто меньше знаешь, крепче спишь, иммунитет не падает от переживаний и, соответственно, не болеешь. Странно, что в других странах этой безотказной методикой не догадались пользоваться. Все равно все рано или поздно там будем, так зачем статистику портить?
Delon
Вы можете этого не понять. На рельсах.
Snaky
Я не понел, если "фэйки" "распространялись" из-за границы (по словам Гаранта) с вукраинских IP (по словам иксперта), то кого задержали бравые служивые? :)
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