Полиция задержала нескольких распространителей фейков о разгуле коронавируса в Москве

Подозреваемых в распространении фейков о вспышке коронавируса в Москве задержала столичная полиция 4 марта. Начата доследственная проверка.



Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также следствие собирается принять меры по удалению лживых сообщений.



Тем временем мессенджер WhatsApp тоже борется с фейками. Разработчики ввели ограничения на пересылку сообщений в чаты и метит те, что уже пересылались многократно.



В начале марта специализирующаяся на киберпреступлениях компания Group-IB сообщала о почти 10 тысячах постов, репостов, публикаций в Интернете одного и того же сообщения. Как узнала «Фонтанка», в нем женский голос сообщает о том, как «власти скрывают, что в столице уже 20 тысяч заразившихся, потому что на носу голосование по поправкам в Конституцию».

