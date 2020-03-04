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04.03.2020 12:07
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В Подмосковье из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус

Мужчина с симптомами заболевания COVID-2019 сбежал из больницы в Домодедове. Об этом 4 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Издание уточняет, что 31-летний мужчина заболел 21 февраля, когда находился на отдыхе в Италии. Пациента удалось задержать «по горячим следам» и вернуть в больницу. Официально диагноз у него еще не подтвержден.

Напомним, ранее сообщалось, что случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвердился у одного россиянина, вернувшегося из Италии. Заболевание протекает в легкой форме.

Сегодня в Петербург из Индии прибыла женщина, сбежавшая из индийского коронавирусного карантина. В Пулково ее встречал врач, решения о госпитализации пока не принято.

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