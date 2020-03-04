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04.03.2020 11:59
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На пляже у «Балтийской жемчужины» нашли мужчину с затянутым на шее ремнем

Для жителя Красносельского района Петербурга выгул собаки закончился звонком в полицию. Он наткнулся на тело со следами удушения.

Как стало известно «Фонтанке» 4 марта, днем ранее в правоохранительные органы обратился гражданин Германии, он рассказал, что обнаружил чрезвычайное во время прогулки с собакой. Немец выгуливал питомца вдоль пляжа у жилого комплекса «Балтийская жемчужина», на металлической опоре укрепления береговой линии заметил повешенного мужчину.

Найденное тело направлено в морг. На экспертизу полицейские также передали ремень, который был на шее погибшего. При себе у последнего были только пара чеков и зажигалки, документы отсутствовали. Его личность устанавливается.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

hmjo
Нашел немец, где гулять. Гулял бы вдоль немецкого балтийского побережья
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