Под уголовное дело попал петербуржец, по чьей воле кот Сеня остался без глаза

Полиция Пушкинского района Петербурга привлекла в качестве подозреваемого в жестоком обращении с животными садовода. Он стрелял в Сеню и попал ему в глаз.



Как сообщает региональное управление МВД, в кота британской породы стреляли 29 февраля на Узкой дорожке в садоводстве «Вир-1». Уголовное дело возбудили 3 марта, местный житель 54 лет был полностью изобличен. Его отпустили на подписку о невыезде.



Стрелял он из своего травматического пистолета, кот по кличке Сеня получил перелом костей вокруг глаза и травму склеры. Мотивы своего поступка петербуржец пока не объяснил.

