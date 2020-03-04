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04.03.2020 10:34
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Под уголовное дело попал петербуржец, по чьей воле кот Сеня остался без глаза

Полиция Пушкинского района Петербурга привлекла в качестве подозреваемого в жестоком обращении с животными садовода. Он стрелял в Сеню и попал ему в глаз.

Как сообщает региональное управление МВД, в кота британской породы стреляли 29 февраля на Узкой дорожке в садоводстве «Вир-1». Уголовное дело возбудили 3 марта, местный житель 54 лет был полностью изобличен. Его отпустили на подписку о невыезде.

Стрелял он из своего травматического пистолета, кот по кличке Сеня получил перелом костей вокруг глаза и травму склеры. Мотивы своего поступка петербуржец пока не объяснил.

© Фонтанка.Ру

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