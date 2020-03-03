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03.03.2020 09:05
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Нарколаборатория, склады в квартирах и десятикилограммовая «закладка» в лесу. В Петербурге задержали дилеров из даркнета

Наркополиция Петербурга прикрыла магазин в даркнете, распространяющий целый спектр растительных и синтетических наркотиков через закладки. Около 30 килограммов веществ были найдены в квартирах, багажнике машины и в лесу. По списку уголовных дел проходят пятеро.

Как стало известно «Фонтанке» 3 марта, закладчики сети работали в Ленинградской, Московской, Мурманской областях, а также в Республике Коми и Краснодарском крае. Заказы получали через магазин на известной запрещённой площадке, название которой позаимствовано из древнегреческой мифологии.

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков удалось задержать пятерых жителей Петербурга и Ленобласти — одного организатора и четырёх закладчиков. Всем от 31 года до 42 лет. Один из доставщиков уже находится под стражей.

Полицейские провели серию обысков. Так, в использовавшейся под склад квартире на Шаумяна, 46, оперативники нашли около 2,5 килограмма камнеобразных синтетических наркотиков, 150 таблеток и 95 кустов запрещённого для культивации растения. В доме №3 по улице Областной в Кудрово отыскалось около 5 килограммов белого порошка, 250 таблеток, 500 граммов кристаллического вещества. В Нейшлотском переулке, 11, хранились различные колбы и кислоты для варки.

В лизинговой «Мазде» наркополиция нашла около 11 килограммов камнеобразного коричневого вещества, а ранее в лесу у деревни Медный Завод во Всеволожском районе — сумку с 10 килограммами «синтетики».

Оперативники считают, что задержанные могут быть причастны к 23-м ранее возбужденным уголовным делам.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

260589981
Поэтому и нужен легалайз. Налоги в казну, потребителю качественный выбор и никакого криминала. Но у нас же скрепное тёмное государство, пейте водяру и не спрашивайте лишнего.
260589571
ацтой, снова искать надежный магазин. как-то не очень хочется заливаться алкашкой с энергетиками
Валерий Буторин
Молодцы- что нашли.. А дальше надо запереть всех участников лет на 15. За это не надо жалеть!
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