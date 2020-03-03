Нарколаборатория, склады в квартирах и десятикилограммовая «закладка» в лесу. В Петербурге задержали дилеров из даркнета

Как стало известно «Фонтанке» 3 марта, закладчики сети работали в Ленинградской, Московской, Мурманской областях, а также в Республике Коми и Краснодарском крае. Заказы получали через магазин на известной запрещённой площадке, название которой позаимствовано из древнегреческой мифологии.

Наркополиция Петербурга прикрыла магазин в даркнете, распространяющий целый спектр растительных и синтетических наркотиков через закладки. Около 30 килограммов веществ были найдены в квартирах, багажнике машины и в лесу. По списку уголовных дел проходят пятеро.

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков удалось задержать пятерых жителей Петербурга и Ленобласти — одного организатора и четырёх закладчиков. Всем от 31 года до 42 лет. Один из доставщиков уже находится под стражей.



Полицейские провели серию обысков. Так, в использовавшейся под склад квартире на Шаумяна, 46, оперативники нашли около 2,5 килограмма камнеобразных синтетических наркотиков, 150 таблеток и 95 кустов запрещённого для культивации растения. В доме №3 по улице Областной в Кудрово отыскалось около 5 килограммов белого порошка, 250 таблеток, 500 граммов кристаллического вещества. В Нейшлотском переулке, 11, хранились различные колбы и кислоты для варки.



В лизинговой «Мазде» наркополиция нашла около 11 килограммов камнеобразного коричневого вещества, а ранее в лесу у деревни Медный Завод во Всеволожском районе — сумку с 10 килограммами «синтетики».



Оперативники считают, что задержанные могут быть причастны к 23-м ранее возбужденным уголовным делам.

