Петербуржца отправили в тюрьму за таран эстонской границы. Он предпочитает России эвтаназию
Экстремальный способ эмиграции опробовал 46-летний житель Петербурга Анатолий Богданов. В Эстонию он ворвался на внедорожнике, взяв на таран ворота на границе, осваивать эстонский предстоит в тюрьме.
Как сообщает портал ERR, 2 марта суд в Нарве приговорил водителя Mitsubishi Pajero Богданова к трём месяцам тюремного заключения за незаконное пересечение границы и игнорирование распоряжения полиции.
Ехавший из России Mitsubishi в ночь на воскресенье растревожил пункт пропуск «Нарва»: водитель вместо того, чтобы остановиться для погранконтроля, прибавил скорость и снёс ворота. Анатолий Богданов в суде объяснил, что просто не выдержал тяжёлого психологического напряжения.
По его словам, он покинул Петербург без документов, скорость помогла благополучно пересечь российскую границу, замаячивший знак «Нарва» стал последней каплей.
«Таран – оружие героев, - заявил он. - Если бы у меня было право выбрать Россию или эвтаназию, я бы выбрал эвтаназию. Я потерял свою востребованность, у меня масса причин. Я себя чувствую безопаснее, когда за спиной эстонская полиция, а не российская».
Местные власти его не подвели. Прокуратура запросила 1,5 месяца заключения, суд постановил задержать водителя вдвое дольше и не высылать из страны, поскольку ранее на нарушениях закона он не попадался. Богданов поделился ближайшими планами: выучить эстонский и не возвращаться в Россию.