Петербуржца отправили в тюрьму за таран эстонской границы. Он предпочитает России эвтаназию

Экстремальный способ эмиграции опробовал 46-летний житель Петербурга Анатолий Богданов. В Эстонию он ворвался на внедорожнике, взяв на таран ворота на границе, осваивать эстонский предстоит в тюрьме.



Как сообщает портал ERR, 2 марта суд в Нарве приговорил водителя Mitsubishi Pajero Богданова к трём месяцам тюремного заключения за незаконное пересечение границы и игнорирование распоряжения полиции.



Ехавший из России Mitsubishi в ночь на воскресенье растревожил пункт пропуск «Нарва»: водитель вместо того, чтобы остановиться для погранконтроля, прибавил скорость и снёс ворота. Анатолий Богданов в суде объяснил, что просто не выдержал тяжёлого психологического напряжения.

