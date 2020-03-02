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02.03.2020 16:00
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В Нарве внедорожник протаранил ворота на границе

Внедорожник, ехавший в Эстонию из России, снёс шлагбаум в пункте пропуска «Нарва», сообщает портал ERR со ссылкой на оперативного руководителя Идаской префектуры Алара Кару.

По словам Кару, инцидент произошёл 1 марта в 2:40. Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, вместо того чтобы остановиться для пограничного контроля, втопил педаль газа в пол и протаранил КПП. Однако скрыться нарушителю не удалось — вскоре полицейские задержали его на улице Раквере в Нарве.

Как уточнил руководитель Нарвского погранпункта Юллар Кустала, мужчина за рулём внедорожника пошёл на таран умышленно. «Хотя в данном случае люди не пострадали, подобный прорыв мог закончиться и более плачевно», — сказал Кустала, отметив, что движение в пункте пропуска на тот момент было довольно интенсивным.

В Департаменте полиции и погранохраны Эстонии на момент публикации новости личность и гражданство лихача «Фонтанке» не раскрыли.

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Комментарии (2)

Obseerv
А что он успел выгрузить до того, как его обнаружили? Песенку вспомнил: нападенье невозможно - мы им визу не дадим....
260551481
Лихач в итоге окажется совсем не простым кренделем.
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