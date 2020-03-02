Внедорожник, ехавший в Эстонию из России, снёс шлагбаум в пункте пропуска «Нарва», сообщает портал ERR со ссылкой на оперативного руководителя Идаской префектуры Алара Кару.

По словам Кару, инцидент произошёл 1 марта в 2:40. Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, вместо того чтобы остановиться для пограничного контроля, втопил педаль газа в пол и протаранил КПП. Однако скрыться нарушителю не удалось — вскоре полицейские задержали его на улице Раквере в Нарве.

Как уточнил руководитель Нарвского погранпункта Юллар Кустала, мужчина за рулём внедорожника пошёл на таран умышленно. «Хотя в данном случае люди не пострадали, подобный прорыв мог закончиться и более плачевно», — сказал Кустала, отметив, что движение в пункте пропуска на тот момент было довольно интенсивным.