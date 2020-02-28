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28.02.2020 18:43
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«Там должны храниться облачения и церковная утварь». Настоятель Спаса на Крови рассказал, почему церковь попросила о передаче ризницы

В РПЦ считают, что ризница Спаса на Крови, о передаче которой церковь просит Смольный, является объектом религиозного назначения. «Само слово «ризница» говорит, что там должны храниться облачения и разная церковная утварь», — заявил 28 февраля «Фонтанке» настоятель храма Воскресения Христова (Спас на Крови») протоиерей Сергий Куксевич.

От более подробных комментариев он отказался, сославшись на то, что решение пока не принято. «Митрополит Варсонофий обратился, это его право согласно законодательству обращаться, а дальше решение принимает руководство [города]... Было письмо, его изучают, когда будет решение, тогда будем говорить. Зачем говорить, если не состоится, допустим, передача», — отметил отец Сергий.

Настоятель храма также призвал «не раздражать людей накануне Великого поста».

В Смольный поступило обращение от Санкт-Петербургской епархии о передаче Русской православной церкви ризницы Спаса на Крови, рассказали 28 февраля «Фонтанке» в комитете имущественных отношений. Оно не является официальной заявкой, настаивают в комитете. Обсуждение обращения состоится 5 марта.

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