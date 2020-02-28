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28.02.2020 17:23
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КИО: РПЦ просила Смольный передать только ризницу Спаса на Крови, причем неофициально

В Смольный поступило обращение от Санкт-Петербургской епархии о передаче Русской православной церкви ризницы Спаса на Крови, рассказали 28 февраля «Фонтанке» в комитете имущественных отношений.

Здание на набережной канала Грибоедова, д. 2а, литера Л, не является храмом Спаса на Крови, подчеркнули в комитете.

«Вместе с тем указанное обращение не является официальной заявкой, требуемой в соответствии с Федеральным законом от 30.11.2010 № 327-ФЗ для рассмотрения указанного вопроса по существу», — сказали в комитете. В случае подачи религиозной организацией заявки и необходимого пакета документов, предусмотренных 327-ФЗ, вопрос о передаче объекта религиозной организации будет рассмотрен комитетом в установленном порядке, добавили в КИО.

На сегодня какие-либо мероприятия по передаче самого Спаса на Крови КИО не проводятся.

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2010 № 327-ФЗ для принятия решения о передаче религиозной организации городского объекта недвижимости требуется подтверждение принадлежности объекта к имуществу религиозного назначения.

Часовня-ризница Иверской иконы Божией Матери — часть комплекса храма Воскресения Христова (Спас на Крови) в Санкт-Петербурге, памятник русской церковной архитектуры начала XX века. Сейчас используется как выставочное пространство.

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Комментарии (2)

bessalamuchus
в стране тысячи разрушенных храмов, почему же они никому не нужны. а вот только что отремонтированный, в историческом центре мегаполиса - сразу такая вера началась... это же некоммерческая деятельность? ну чиста вера в бога? не корысти для, а токма волею пославшего меня господа?
fw-angel
Ну ни как не нахапать больше. Когда же они успокоятся. При прошлом губернаторе пробовали, и вот опять. Там собор, тут придел. В построенное никто не ходит. Противно аж..
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