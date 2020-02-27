Налоговая посчитала самозанятых петербуржцев. За месяц зарегистрировалось семь тысяч человек

За месяц действия налогового режима для самозанятых в Петербурге зарегистрировалось более 7 тысяч плательщиков налога на персональный доход, в том числе 900 из них — действующие предприниматели. Об этом сообщил 27 февраля на расширенной коллегии управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Санкт-Петербургу руководитель ведомства Александр Гнедых.



По его словам, в 2020 году ведомство намерено провести агитационную кампанию и создать условие для регистрации самозанятых.

Для сравнения: по данным УФНС, на 1 января 2020 года в Петербурге было зарегистрировано 276 юридических лиц, 181 тысяча ИП и 6 млн физических лиц.