Налоговая посчитала самозанятых петербуржцев. За месяц зарегистрировалось семь тысяч человек
За месяц действия налогового режима для самозанятых в Петербурге зарегистрировалось более 7 тысяч плательщиков налога на персональный доход, в том числе 900 из них — действующие предприниматели. Об этом сообщил 27 февраля на расширенной коллегии управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Санкт-Петербургу руководитель ведомства Александр Гнедых.
По его словам, в 2020 году ведомство намерено провести агитационную кампанию и создать условие для регистрации самозанятых.
Для сравнения: по данным УФНС, на 1 января 2020 года в Петербурге было зарегистрировано 276 юридических лиц, 181 тысяча ИП и 6 млн физических лиц.
Также, по его словам, сейчас ФНС создает единый реестр населения РФ, который объединит информацию из 13 ведомств, включая МВД, пенсионный фонд. В нем будут доступны сведения, включая информацию о дате и месте рождения, адресе, страховом полисе, СНИЛС и так далее. Платформа позволит гражданам, в том числе, получать социальную поддержку через единое окно.
Петербург вошел в число пилотных регионов, где с 1 января 2020 года в качестве эксперимента начал действовать налог на самозанятых. Самозанятые должны платить 4% от доходов, полученных от физлиц, и 6% — от юридических.
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