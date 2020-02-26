Национальный Совет по безопасности на транспорте США (NTSB) на открытых слушаниях огласил наиболее вероятные причины одной из самых известных аварий с участием Tesla. Речь идет о ДТП с Tesla Model X, произошедшем в Калифорнии 23 марта 2018 года, когда погиб сотрудник компании Apple.



Расследование NTSB подтвердило, что в момент аварии автопилот Model X был активирован и настроен на скорость 121 км/ч, пишет Carscoops. Ехал автомобиль со скоростью 105 км/ч, поскольку следовал за двигавшейся перед ним машиной. При этом водитель, 38-летний Уолтер Хуан, как установило расследование, играл на своем смартфоне iPhone 8: он был заядлым геймером и разработчиком компьютерных игр. Последние несколько минут перед аварией он не притрагивался к органам управления автомобилем, несмотря на несколько предупреждающих сигналов, которые подавал автопилот. По инструкции, водитель при включенной системе автопилота обязан держать руки на руле и следить за обстановкой.