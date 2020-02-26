Расследование ДТП с Tesla, в котором погиб геймер из Apple: водитель играл в смартфон
Национальный Совет по безопасности на транспорте США (NTSB) на открытых слушаниях огласил наиболее вероятные причины одной из самых известных аварий с участием Tesla. Речь идет о ДТП с Tesla Model X, произошедшем в Калифорнии 23 марта 2018 года, когда погиб сотрудник компании Apple.
Расследование NTSB подтвердило, что в момент аварии автопилот Model X был активирован и настроен на скорость 121 км/ч, пишет Carscoops. Ехал автомобиль со скоростью 105 км/ч, поскольку следовал за двигавшейся перед ним машиной. При этом водитель, 38-летний Уолтер Хуан, как установило расследование, играл на своем смартфоне iPhone 8: он был заядлым геймером и разработчиком компьютерных игр. Последние несколько минут перед аварией он не притрагивался к органам управления автомобилем, несмотря на несколько предупреждающих сигналов, которые подавал автопилот. По инструкции, водитель при включенной системе автопилота обязан держать руки на руле и следить за обстановкой.
Примерно за 5,9 секунды до аварии автомобиль автоматически вильнул влево, но водитель не обратил на это внимания. Скорее всего, маневр Tesla был обусловлен повреждением разметки и ограждения. Несколько дней назад здесь произошло ДТП, и дорожные службы не успели устранить его последствия. Примерно за 3,9 секунды до столкновения впереди идущий автомобиль перестроился, и Tesla автоматически увеличила скорость. Датчики электромобиля на смогли обнаружить полуразрушенный в недавнем ДТП барьер, поэтому они не активировали систему экстренного торможения и не дали команду автопилоту на маневр уклонения. Водитель также не взял управление: он был занят смартфоном и целиком полагался на электронику. В результате Model X на скорости свыше 100 км/ч влетела в полуразрушенный барьер и загорелась. Водитель погиб на месте.
По предварительным выводам, к происшествию привели сразу несколько обстоятельств, в числе которых несовершенство автопилота, нерасторопность дорожных служб и отсутствие у Tesla эффективной системы отслеживания состояния водителя. Все, что на тот момент могла предпринять электроника Model X, это пытаться привлечь внимание человека звуковыми сигналами и подергиванием рулем. Но их легко игнорировать. В последующих версиях программного обеспечения Tesla ввела функцию, при которой если водитель не реагирует на сигналы достаточно долго, электромобиль автоматически съезжает на обочину и останавливается. И тогда продолжить движение можно только через некоторое время. Однако, по мнению NTSB, таких мер недостаточно.
В целом несмотря на то, что Национальный совет по безопасности на транспорте не огласил окончательных выводов, уже сейчас решено провести более детальное тестирование систем помощи водителям в электромобилях Tesla и выработать рекомендации по их использованию. Также предполагается рекомендовать автомобильным компаниям разработать более надежную систему, не позволяющую водителям отвлекаться от управления. Производителям смартфонов советуют предусмотреть возможность автоматической блокировки некоторых функций во время движения автомобиля.