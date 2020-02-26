Петербуржцев приглашают на благотворительный семейный «Масленичный бал»
В Шереметевском дворце пройдёт благотворительный семейный «Масленичный бал», на который приглашают петербуржцев.
Бал состоится 1 марта. Гостей ждёт обширная программа: экскурсии по залам дворца, знакомство с музыкальной коллекцией графов Шереметевых, выступления звёзд оперы и балета, творческие мастер-классы и, разумеется, танцы.
Один из организаторов бала — благотворительный фонд «Близкие другие». Средства, собранные с продажи билетов, будут направлены на помощь подопечным фонда — детям с тяжёлой инвалидностью.
«Близкие другие» — фонд помощи детям и взрослым с тяжёлыми нарушениями развития. Привлекает средства для поддержки эффективных и честных организаций, работающих с детьми и взрослыми с тяжелой инвалидностью, осуществляет проекты по защите прав целевой группы, организует благотворительные концерты, мероприятия и акции.
На сегодняшний день фонд «Близкие Другие» оказывает финансовую поддержку семи программ пяти благотворительных организаций: СПБ БОО «Перспективы», СПБ БОО «Шаг навстречу», БОО СПБ «Апельсин», АНО «Новые Перспективы», фонд святой блаженной Матроны Московской.
Проекты, поддерживаемые фондом, а также собственные проекты фонда направлены на улучшение уровня жизни людей с тяжелой инвалидностью, интеграцию их в общество, разрушение моральных барьеров и общественных предрассудков.