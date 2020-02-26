Дмитрий пытался взорвать машину у Пентагона
После погони по Арлингтонскому национальному кладбищу сотрудники полиции смогли задержать американца, который с помощью тряпки пытался поджечь машину военнослужащего у здания министерства обороны. Об инциденте 26 февраля пишет «Коммерсант».
Минюст США сообщает, что мужчину заметили на парковке у здания Министерства обороны США в пригороде Вашингтона. Он пытался поджечь тряпку, вставленную в бензобак Land Rover. Когда к нему приблизились полицейские, то мужчина стал кричать, что взорвет и машину, и себя, и побежал. Его задержали уже на территории Арлингтонского национального кладбища, расположенного неподалеку.
В карманах задержанного нашли зажигалку, перчатки и судебные документы на имя жителя американского штата Арканзас - Мэтью Дмитрия Ричардсона. Как выяснилось, мужчину 22 февраля уже задерживали из-за преступления против сотрудника правоохранительных органов в округе Арлингтон.
А владельцем автомобиля, который Ричардсон пытался поджечь, оказался военный, с которым он ранее не был знаком. Мотивы поступка задержанного выясняются.