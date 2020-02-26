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Происшествия

26.02.2020 08:51
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Дмитрий пытался взорвать машину у Пентагона

После погони по Арлингтонскому национальному кладбищу сотрудники полиции смогли задержать американца, который с помощью тряпки пытался поджечь машину военнослужащего у здания министерства обороны. Об инциденте 26 февраля пишет «Коммерсант».

Минюст США сообщает, что мужчину заметили на парковке у здания Министерства обороны США в пригороде Вашингтона. Он пытался поджечь тряпку, вставленную в бензобак Land Rover. Когда к нему приблизились полицейские, то мужчина стал кричать, что взорвет и машину, и себя, и побежал. Его задержали уже на территории Арлингтонского национального кладбища, расположенного неподалеку.

В карманах задержанного нашли зажигалку, перчатки и судебные документы на имя жителя американского штата Арканзас - Мэтью Дмитрия Ричардсона. Как выяснилось, мужчину 22 февраля уже задерживали из-за преступления против сотрудника правоохранительных органов в округе Арлингтон.

А владельцем автомобиля, который Ричардсон пытался поджечь, оказался военный, с которым он ранее не был знаком. Мотивы поступка задержанного выясняются.

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