Дмитрий пытался взорвать машину у Пентагона

После погони по Арлингтонскому национальному кладбищу сотрудники полиции смогли задержать американца, который с помощью тряпки пытался поджечь машину военнослужащего у здания министерства обороны. Об инциденте 26 февраля пишет «Коммерсант».



Минюст США сообщает, что мужчину заметили на парковке у здания Министерства обороны США в пригороде Вашингтона. Он пытался поджечь тряпку, вставленную в бензобак Land Rover. Когда к нему приблизились полицейские, то мужчина стал кричать, что взорвет и машину, и себя, и побежал. Его задержали уже на территории Арлингтонского национального кладбища, расположенного неподалеку.

