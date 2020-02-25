«Теплосеть» получила 3 млрд рублей из бюджета на реконструкцию изношенных труб, а Смольный получил 5,9% уставного капитала компании
Субсидии в размере трех миллиардов рублей получит АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Соглашение было подписано между компанией, комитетом по энергетике и инженерному обеспечению и комитетом имущественных отношений.
Подробности 25 февраля «Фонтанке» сообщили в комитете по энергетике. По условиям соглашения, инвестиции идут в обмен на право государственной собственности на 5,992% уставного капитала «Теплосети Санкт-Петербурга». Совокупная доля города составит 34,4186% акций компании. «Выделяемые средства будут направлены на модернизацию наиболее изношенных трубопроводов. Продолжится реализация проектов, начатых в 2019 году, по реконструкции тепломагистрали «Пороховская» в Невском районе, Рыбацкой тепловой магистрали и распределительной сети «Турку» во Фрунзенском районе, распределительной сети «Замшина» и Полюстровской тепломагистрали в Калининском районе», — добавили в комитете.
Сюжет с передачей «Теплосети» городу длится не один год. В 2014 году город Смольный пытался дважды нарастить свое участие через допэмиссию, но оба раза этот процесс срывался из-за позиции тогдашнего главы ГУП ТЭК Артура Триноги (сейчас он возглавляет «Газпром теплоэнерго»). Затем сделку заблокировали финские акционеры ТГК-1. Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров предлагал вообще передать имущество «Теплосети» городу за 1 рубль. Когда начал обсуждаться вариант обмена труб «Теплосети» на часть котельных ГУП «ТЭК», Макаров заявил, что это стало бы «аферой века».
До сделки акционерами АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» являются: ПАО «ТГК-1» (71,5734%), ГУП «ТЭК СПб» (23,8582 %), комитет имущественных отношений (4,5684 %). Теперь доля «ТГК-1» уменьшится на 5,9%.
Это уже не первый шаг Смольного по получению долей уставного капитала «Теплосети». Еще год назад совет директоров ТГК-1 одобрил возможность снижения до 66,7%. Это было связано с тем, что город впервые решил финансово поучаствовать в программе реконструкции «Теплосети», выделив в 2019 году 1,5 млрд рублей. На тот момент компания на 74,99% принадлежала ТГК-1, на 25,003% — городу через ГУП «ТЭК»; после бюджетных вливаний соотношение сменилось на 71,65 и 28,4% соответственно.
Всего в 2020 — 2023 годах городские власти намерены выделить 14,5 млрд рублей на реконструкцию сетей компании. 3 млрд перечислят уже в 2020 году, в 2021-м — 3,5 млрд рублей, в 2022-м — 4 млрд рублей, в 2023-м — 4 млрд рублей. Это, по мнению чиновников, позволит получить контроль над «Теплосетью», а реализация мероприятий снизит повреждаемость сетей на 5% — с 2,14 дефекта на 1 км до 1,9%.
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 1800 км внутриквартальных сетей в одиннадцати административных районах Санкт-Петербурга и Всеволожском районе Ленинградской области, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии. Ежегодно по сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» передается около 20 миллионов гигакалорий тепловой энергии. В сфере ответственности общества проживает более 2,5 млн горожан. Основные акционеры — ПАО «ТГК-1» и ГУП «ТЭК СПб».
«На сегодняшний день тепловые сети АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» обладают высоким износом и повышенной повреждаемостью. Доля сетей компании, эксплуатируемых с превышением нормативного 25-летнего срока, составляет 49%, а повреждаемость — более двух дефектов на 1 км трубопроводов», — уточняют в комитете по энергетике.
ПАО «ТГК-1» объединяет 53 электростанции установленной мощностью 6,95 ГВт в Петербурге, Республике Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Основные акционеры — ООО «Газпром энергохолдинг» (51,79%) и финская Fortum Power and Heat Oy (29,45%).АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» эксплуатирует на праве собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 1800 км внутриквартальных сетей в одиннадцати административных районах Санкт-Петербурга и Всеволожском районе Ленинградской области, обеспечивая передачу 50% потребляемой городом тепловой энергии. Ежегодно по сетям АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» передается около 20 миллионов гигакалорий тепловой энергии. В сфере ответственности общества проживает более 2,5 млн горожан. Основные акционеры — ПАО «ТГК-1» и ГУП «ТЭК СПб».