«Теплосеть» получила 3 млрд рублей из бюджета на реконструкцию изношенных труб, а Смольный получил 5,9% уставного капитала компании

Субсидии в размере трех миллиардов рублей получит АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Соглашение было подписано между компанией, комитетом по энергетике и инженерному обеспечению и комитетом имущественных отношений.

Подробности 25 февраля «Фонтанке» сообщили в комитете по энергетике. По условиям соглашения, инвестиции идут в обмен на право государственной собственности на 5,992% уставного капитала «Теплосети Санкт-Петербурга». Совокупная доля города составит 34,4186% акций компании. «Выделяемые средства будут направлены на модернизацию наиболее изношенных трубопроводов. Продолжится реализация проектов, начатых в 2019 году, по реконструкции тепломагистрали «Пороховская» в Невском районе, Рыбацкой тепловой магистрали и распределительной сети «Турку» во Фрунзенском районе, распределительной сети «Замшина» и Полюстровской тепломагистрали в Калининском районе», — добавили в комитете.



Сюжет с передачей «Теплосети» городу длится не один год. В 2014 году город Смольный пытался дважды нарастить свое участие через допэмиссию, но оба раза этот процесс срывался из-за позиции тогдашнего главы ГУП ТЭК Артура Триноги (сейчас он возглавляет «Газпром теплоэнерго»). Затем сделку заблокировали финские акционеры ТГК-1. Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров предлагал вообще передать имущество «Теплосети» городу за 1 рубль. Когда начал обсуждаться вариант обмена труб «Теплосети» на часть котельных ГУП «ТЭК», Макаров заявил, что это стало бы «аферой века».

До сделки акционерами АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» являются: ПАО «ТГК-1» (71,5734%), ГУП «ТЭК СПб» (23,8582 %), комитет имущественных отношений (4,5684 %). Теперь доля «ТГК-1» уменьшится на 5,9%.

Это уже не первый шаг Смольного по получению долей уставного капитала «Теплосети». Еще год назад совет директоров ТГК-1 одобрил возможность снижения до 66,7%. Это было связано с тем, что город впервые решил финансово поучаствовать в программе реконструкции «Теплосети», выделив в 2019 году 1,5 млрд рублей. На тот момент компания на 74,99% принадлежала ТГК-1, на 25,003% — городу через ГУП «ТЭК»; после бюджетных вливаний соотношение сменилось на 71,65 и 28,4% соответственно.

