«Запрет на освящение оружия — удар по доверию народа к армии». В РПЦ выступают против отказа от освящения оружия массового поражения

Фото: с сайта mil.ru

Первый зампредседателя синодального отдела РПЦ МП по взаимоотношениям с обществом и СМИ Александр Щипков выразил несогласие с планами запретить освящение «оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения». Ранее Межсоборное присутствие РПЦ разработало проект документа, где прописан запрет освящать оружие, использование которого может повлечь гибель неопределенного количества людей.

«Существенный мотив текста документа фактически отделяет воина от его оружия, утверждая, фигурально выражаясь, что можно освятить латы, но не меч. Между тем Церковь не может благословлять человека и его миссию наполовину… …Включение темы запрета на освящение тех или иных видов оружия в политическую повестку — косвенный удар по доверию народа к армии и суверенитету страны», — утверждает Александр Щипков в статье для агентства «Интерфакс».



Внешнеполитические конкуренты России воспримут запрет освящать то или иное оружие как внутреннюю слабость государства. «Наше оружие — гарант нашего суверенитета и исторического выбора, — утверждает зампред отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ. — Мы имеем право подставлять собственную левую щеку, но щеку ближнего мы обязаны защищать».

«В склонности к необоснованному применению ядерных сил необходимо каяться отнюдь не нам. Нам остается лишь констатировать, что наша политика разумной оборонной достаточности лежит в русле христианских принципов», — уточнил свою позицию по освящению ядерного оружия официальный представитель РПЦ.

«Убивает не само оружие, а люди, использующие его, поэтому нелепо оценивать оружие по степени его «моральности», — написал Александр Щипков.

Ранее на тесные контакты иерархов РПЦ и Министерства обороны в интервью «Фонтанке» указал дьякон Андрей Кураев.

«Увы, это еще один его (визит патриарха Кирилла на коллегию Минобороны в декабре 2019 года. — Прим. ред.) пас недругам патриаршей же церкви на Украине. Для них Министерство обороны РФ априори — враг и агрессор. А когда в той же компании оказывается патриарх, они получают полное право перенести все свои эпитеты про российских военных на мою Церковь», — говорил Кураев в январе.

