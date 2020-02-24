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Общество

24.02.2020 18:15
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Половину растерял. Рейтинг президента Зеленского сократился почти вдвое

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снизился до 40 процентов, свидетельствуют данные аналитической организации «Центр Разумкова», обнародованные 24 февраля.

На президентских выборах в 2019 году Зеленский победил с результатом в 73 процента голосов. Таким образом, его рейтинг к февралю 2020 года упал почти вдвое. Кроме того, уровень доверия к президенту снизился с рекордных 79 процентов в сентябре до 51 процента в феврале.

Социологи отмечают, что только 13 процентов украинцев считают, что власть удовлетворила их ожидания. Растет доля респондентов, которые уверены, что правительство Зеленского не пытается улучшить ситуацию в стране, а только имитирует усилия (с 20 до 37 процентов), а также тех, кто считает, что Зеленский ставит частные интересы превыше государственных.

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