Не прецедент. В Смольном не согласились с решением суда по выезду из двора и запрещающим знакам

В комитете по транспорту Петербурга прокомментировали решение Кировского районного суда, который отменил штраф водителю, выехавшему из двора и припарковавшему машину в зоне запрета на остановку. Он должен был проверить, какие правила действуют на этой улице, считают чиновники.



О самой коллизии «Фонтанка» рассказывала накануне. Водитель выехал на улицу Губина с внутриквартальной территории и оставил машину. На этом участке действует запрет на остановку, но знак расположен на предыдущем перекрестке, видеть его автомобилист не мог. Несмотря на это, комтранс выставил штраф, а работодатель водителя — Ространснадзор — его оспорил. При этом он упирал на то, что комитет должен обеспечить нормальное информирование водителей, для чего ГОСТ позволяет ставит дублирующие знаки на выезде из двора. Суд наказание отменил.



Как прокомментировали в комитете по транспорту 18 ноября, ГОСТ и правда допускает установку повторных знаков 3–27–3.30 уменьшенного размера и без табличек для подтверждения введенных ранее ограничений. Но обязательства такого нет. «Водитель при остановке принадлежащего ему транспортного средства обязан убедиться, что на участке дороги, где он произвел остановку, не имеется запрещающих дорожных знаков, действие которых распространяется на место остановки транспортного средства, — подчеркнули в комтрансе. — Являясь участником дорожного движения, водитель должен выбирать такой скоростной режим, который позволит ему следить за дорожной обстановкой и получать информацию со всех технических средств организации дорожного движения».



Кроме того, водитель должен «учитывать, что дорожные знаки располагаются по ходу движения транспортных средств, непосредственно перед участками дорог и распространяются на ту сторону дороги, на которой они установлены». «Осуществление движения, в ходе которого знаки дорожного движения являются недоступными для их прочтения водителем, вследствие изменения им маршрута, не освобождает последнего от соблюдения относящихся к нему требований Правил дорожного движения», — подытоживает свою позицию комитет.



Решение Кировского районного суда может быть оспорено. Кроме того, комтранс напоминает, что в Российской Федерации прецедент не является источником права. «Роль прецедента в некотором смысле выполняют Постановления Пленумов Верховного суда, а также Обзоры судебной практики, утвержденные Президиумом Верховного суда РФ, — говорят в ведомстве. — В таком случае решение отдельно взятого судьи не может приниматься в качестве источника права для разрешения конкретных дел по аналогии».

