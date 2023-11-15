Что вменяет следствие, какое наказание грозит Треповой

Фото: скриншот видео/архив Поделиться Поделиться





В здании Первого Западного окружного военного суда (ЗОВС) на Кирочной улице в Петербурге 15 ноября начался судебный процесс по делу об апрельском теракте в кафе на Университетской набережной. На скамье подсудимых — обвиняемая во взрыве Дарья Трепова и Дмитрий Касинцев, в чьей квартире девушка пряталась от полиции. Дело будет слушать коллегия из трех судей — это выездное заседание Второго Западного окружного военного суда. Напоминаем обстоятельства этого громкого дела.

2 апреля 2023 года Татарский проводил встречу в дискуссионном клубе «Кибер Z фронт» на Университетской набережной. На тот момент еще длинноволосая Дарья Трепова встала, представилась Настей и объяснила, что она художница. Военкору девушка сделала в подарок статуэтку с изображением журналиста. С разрешения Татарского, она сходила за ней в гардероб и передала коробку лично в руки. Он попросил ее далеко не уходить и занять место в первом ряду. После распаковки подарка звучали шутки, что не похож, а за ними — взрыв. Татарский погиб на месте, пострадали 52 человека, многие серьезно. Подробнее о тех, кто пришел на встречу и пострадал, здесь.



Трепова вышла из кафе со всеми, кто был в состоянии его покинуть. Судя по кадрам, у нее была легкая контузия. В суматохе девушка скрылась, затем обрезала волосы, переоделась и собиралась выезжать в Узбекистан. Нашла временное убежище в огромном жилом комплексе на севере Петербурга. Дал ей его приятель, Дмитрий Касинцев. Сообщалось, что он дважды отрицал нахождение Треповой в его квартире. По некоторым данным, жилье молодой человек сдавал. Обыск и задержание состоялись ранним утром 3 апреля.

При первых допросах девушка утверждала, что не знала о взрывчатке. Не отрицала кураторство, но думала, что передает Татарскому статуэтку с устройством слежения. Глава СК Александр Бастрыкин летом сообщал в интервью, что следствию удалось доказать надуманность утверждений о неведении Треповой.



В розыске гражданин Украины Юрий Денисов* и журналист Роман Попков*. По версии следствия, первый передал Дарье СВУ через экспресс-доставку, а второй руководил общей подготовкой теракта. Попков свою причастность отрицал.

Также ФСБ сообщала, что свою роль в теракте сыграли и руководители ФБК ** Леонид Волков*** и Иван Жданов*** — они якобы призывали вести подрывную деятельность с целью изменения конституционного строя России «любыми доступными способами».

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову и Романа Попкова в перечень экстремистов и террористов.

** Запрещенная организация, признанная Минюстом иноагентом

*** Физическое лицо, признанное Минюстом иноагентом



Какой срок грозит Дарье Треповой

Треповой вменяют теракт, незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств организованной группой, а также получение поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления.



За теракт предусмотрено от 15 лет до пожизненного лишения свободы, но эта верхняя мера на женщин не распространяется. Также невозможно условное наказание или срок ниже низшего предела. Рассмотрение дела в особом порядке, — когда подсудимый полностью признал вину и просит суд не исследовать доказательства, также нормами УПК в случае с терактами исключено.



Теоретически, кто-то из сторон может просить о рассмотрении дела в закрытом режиме, но для этого нужны основания. Решение принимает суд.

В конце 2018 года в России был принят закон, по которому часть срока за терроризм осужденный должен провести в тюрьме, а не в колонии. Но женских тюрем в России нет. Как и в случае с пожизненным сроком, режим исправительного учреждения для преступницы должен быть мягче. К примеру, приговоренная за теракт в петербургском метро Шохиста Каримова отбывает срок в 19 лет в ИК-1 Владимирской области, Головино. В ней есть отряд строгих условий содержания.



Трепова сотрудничала со следствием и говорила, что «безумно сожалеет». Раскаяние и сотрудничество учитываются при вынесении приговора как смягчающие обстоятельства.

Касинцеву вменили сперва несообщение о преступлении, но позже ужесточили до укрывательства. Статья все же не тяжкая, до двух лет, поэтому он под домашним арестом. Судят его вместе с Треповой.



Почему взрыв произошел именно в этом кафе

Общественное пространство, в котором умер Татарский, раньше работало как «Стрит фуд бар», а до этого — ресторан «Русский китч». Оба проекта принадлежали Евгению Пригожину. Потом здесь начал свою работу дискуссионный клуб «Кибер Z фронта». Он же был и организатором вечера с Татарским. Как было анонсировано, журналист должен был рассказать об особенностях репортажей из горячих точек.



После теракта на месте образовался стихийный мемориал. Сюда же несли цветы после смерти Пригожина. Подробная история заведения — по ссылке.

