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    Взрыв в СПб. Погиб Владлен Татарский. Онлайн

    Спорт-бар, суд за трубу и «Киберфронт Z». История бара на Университетской набережной

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    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
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    Вечером 2 апреля в баре на Университетской набережной прогремел взрыв во время творческой встречи военкора Владлена Татарского. Ранее на этом месте работал ресторан «Русский китч», затем спортивный «Стрит-фуд бар», а последний год в кафе собирается дискуссионный клуб «Киберфронт Z». «Фонтанка» рассказывает историю теперь уже трагически известного заведения на Васильевском острове.

    «Русский Китч», борьба за трубу и малый бизнес

    С 2001 года на Университетской набережной работал ресторан «Русский Китч»: традиционная русская кухня, европейская классика и нескромный барокко-интерьер. Ресторан принадлежал компании «Конкорд Кейтеринг», владельцем которой значится бизнесмен Евгений Пригожин. По данным СПАРК, выручка ООО «КОНКОРД МЕНЕДЖМЕНТ И КОНСАЛТИНГ» за 2021 год составила 66,9 млн рублей, убытки — 44 млн. Также с бизнесменом связывали такие рестораны, как «Русский ампир» и «Старая таможня».

    Летом 2016 года китч свернулся, как объяснили в «Конкорде», — из-за устаревшего формата. На его месте открыли спорт-бар Street Food Bar №1 на 250 посадочных мест. Русью в новом заведении уже не пахло: крафтовое пиво, колбаски, бургеры, азиатская кухня. Тогда, по мнению рестораторов, ребрендинг был своевременный: кафе для спортивных трансляций было как нельзя кстати перед футбольными матчами Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу в 2018.

    Стрит-фуд пришелся по душе — у заведения все еще рейтинг 4,3 на Яндекс.Картах. Посетители в отзывах хвастались фотографиями с восковой статуей Месси в натуральную величину, проводили на площадке квизы и иногда жаловались на цены.

    Не разделили восторг жильцы соседнего дома, которые с 2019 года пытались подступиться к подполью — за аварийной трубой. Госжилинспекция зафиксировала течь в трубе холодного водоснабжения, которая относилась к общему имуществу многоквартирного дома, но, к несчастью жильцов, проходила под полом спорт-бара. Сантехников к стрит-фуду не подпустили, начались суды: арбитраж удовлетворил претензию ТСЖ и обязал компанию доступ к общему имуществу предоставить, однако «Конкорд» боролся за неприкосновенность до 2021 года. Безуспешно.

    За это время Евгений Пригожин успел вступиться за петербургских предпринимателей на фоне рейдов по барам, которые не считались с коронавирусными ограничениями и публично выступили против запретов Смольного. Рестораторы, по его мнению, в большинстве своем — малый бизнес, который вынужден зарабатывать каждую копейку тяжелым трудом, а главное — они креативные люди, «значительно креативнее, чем наши псевдооппозиционеры».

    На этом борьба за ресторанный бизнес не кончилась. В декабре 2020 года пресс-служба «Конкорда» официально доложила, что бизнесмен передал свежеотремонтированный Street Food Bar № 1 в руки Виктории Демьянюк, причем безвозмездно. По его словам, чтобы поддержать малый бизнес. На ресторан у Пригожина не хватало времени: «Да, действительно, у меня нет времени заниматься ресторанным бизнесом. Ресторан — это очень чувствительный организм. Он хорош, когда владелец занимается им сам. Там надо жить. Когда я начинал свой ресторанный бизнес, я проводил там по 18 часов в сутки, с 7 утра до 1 ночи», — заявил тогда он.

    Новоиспеченная хозяйка зашла с новой концепцией «Большая перемена»: бар объединил 10 корнеров с крупными стрит-фуд проектами Петербурга, в том числе Easy Hummus, Crispy Pizza, Street Suvid, Singapore, Le Petit Chef, Cozza Arrabbiata, «Бухарест» и «Сырная лавка Артура М.».

    Киберфронт Z

    Однако год назад пришли уже другие перемены, и в здание на Университетской набережной заехал «Киберфронт Z». Дискуссионный клуб начал проводить на площадке творческие встречи единомышленников и дебаты — о спецоперации, Украине и обстановке в мире. Тогда «Фонтанка» наведалась в гости: стрит-фуд остался, но обертку сменил. В меню предлагали гамбургер «Зависть Байдена», чизбургер «Враг НАТО», картошку фри «Катюша» и шаверму двух видов: «АК-12» и «АК-15».

    Позаботились и об интерьере: флаги «Z», «Своих не бросаем», на экранах вместо спортивных матчей — кадры с фронта. Встречи проводятся каждые выходные, обычно — с приглашенным экспертом, среди которых успели отметиться депутат Виталий Милонов, политтехнолог Максим Шугалей и патриотический блогер Трофим Татаренков.

    Среди последних мероприятий в патриот-баре, к примеру, «Техника СВО. Какое оружие используют на Украине», «Абсолютный суверенитет России. Отказ от западных «партнёров»», «Информационный саботаж: препятствия на пути к победе» и дебаты «Новый мир по-китайски: сильный союзник или скрытая угроза?». На последней дискуссии дошли и до бога: «Вы немного погуглите, кого вы учите христианству», — цитируют в группе одного из спикеров.

    Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»

    Подтверждено, что в результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), вечер с которым организовал дискуссионный клуб «Кибер Z фронт». Как было анонсировано, мероприятие началось 2 апреля в 17.00, вход был свободным. Сообщение о взрыве поступило в МВД в 18:13.

    По последним данным, пострадали 25 человек, из них 19, в том числе, один подросток, госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Предварительная версия произошедшего: самодельное взрывное устройство было заложено в статуэтку с виде бюста Татарского в каске, которую вручили журналисту на вечере.

    Что известно в данный момент о взрыве и Владлене Татарском — читайте здесь.

    Также «Фонтанка» ведет онлайн происшествия с фото, видео, рассказами очевидцев и последними подробностями с места событий.

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