Жильцы дома на Васильевском победили ресторанный «Конкорд» Пригожина. Им отказывали в трубе

Согласно тексту постановления суда от 24 августа, труба холодного водоснабжения, которая стала яблоком раздора между жильцами и соседским рестораном, является общим имуществом многоквартирного дома. Но расположена она под полом помещения, которое занимает «Конкорд менеджмент и консалтинг».



В ноябре 2019 года Госжилинспекция Петербурга зафиксировала в доме № 1/25 по 6-й линии Васильевского острова аварийную ситуацию — течь. В адрес ТСЖ было направлено предписание о ремонте. Но в доступе к подпольной трубе сантехникам рестораторами было отказано. После этого жильцы обратились в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к компании Евгения Пригожина.



Арбитраж удовлетворил претензию ТСЖ «6-я линия 1/25», обязав ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» предоставить доступ к общему имуществу. Но фирма долго оспаривала это решение, подав жалобы в 13-й арбитражный, а потом и Арбитражный суд СЗО.



Как рассказывает 47news, в цокольном этаже углового дома № 1/25 на 6-й линии Васильевского острова работает гастрономическое пространство Street Food 1 «Большая перемена». В период с конца 90-х и до 2016 года здесь функционировало заведение с названием «Русский китч». Этот ресторан был частью кулинарно-гастрономической империи Пригожина. В 2016 году «Китч» был переформатирован в питейно-спортивный Street Food Bar № 1 с крафтовым пивом и бургерами.



А в декабре 2020 года пресс-служба «Конкорда» официально доложила, что Евгений Пригожин безвозмездно передал свежеотремонтированный ресторан Street Food Bar № 1 в управление Виктории Демьянюк.

