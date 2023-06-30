Символ страданий по обе стороны. Как на «Крестах» появилась доска Ахматовой и как ее теперь вернуть обратно

Фото: кадр из видео / Диана Плетнева / YouTube Поделиться Поделиться





В истории с пропавшей и найденной мемориальной доской в память о поэтессе Анне Ахматовой есть две стороны медали. Посмотреть с первой: доска ничья и ничего не стоит. С другой — это часть нашей городской истории, символ, и с точки зрения культуры он бесценен. «Фонтанка» рассказывает историю, как доска появилась на стене знаменитой тюрьмы и что теперь делать дальше, чтобы она вернулась на свое место.



Об истории появления доски в память Анны Ахматовой на стене КПП «Кресты» было известно немногое — горожане более чем за 20 лет просто привыкли, что она там есть. После пропажи во ФСИН рассказали, что ее установили в 2001 году на средства сотрудников. «Фонтанка» поговорила с Александром Ивановичем Житиневым, который проработал в изоляторе № 1 без малого 35 лет и был начальником «Крестов», когда «Реквием» Ахматовой зазвучал на стене КПП.



— Как возникла эта идея?



— Идея-то давно зрела. Все началось с музея: у нас была маленькая экспозиция в «Крестах», в начале 90-х мы ее открыли. Потом мы решили музей расширить, целых три комнаты были выделены. Он же был ведомственный. Потом мы его немножко открыли для народа, и музей начали посещать и вольные люди, приезжать на экскурсии. Решили, что известная личность, и давайте эти стихи повесим на стену.



— Не помните, у кого заказывали доску? Или ее вообще сделали в стенах «Крестов»?

— Мы сами сделали доску. Сделали в стенах «Крестов» умельцы.

— Она гранитная?

— По-моему, она не гранитная. Покрыта эпоксидкой. Зэки у меня умельцы были, поэтому сделали хорошо доску.

— А почему решили именно Ахматову?

— Бедная женщина, приходила с передачами, страдала. Понимаете, сидели-то известные личности. Сами знаете, и Рокоссовский, и Жженов был. Ну вот... по страданию: как народ страдал внутри, так народ страдал и снаружи, ходил стоял в этих очередях на передачи. Вот и решили.



— То есть это такой символ страданий народа по обе стороны стены?

— Да. И внутри, и снаружи. Внутри сидельцы, снаружи родственники страдали. Стояли в очередях, чтобы передать передачу продуктовую, вещевую.

— Почему именно эти строки?

— Они проникновенные. За душу берут.

— Получается, деньгами скидывались или просто нашли материалы?

— У меня было производство. Раньше могли учреждения, тюрьмы и колонии, сами зарабатывать деньги. Так называемый внебюджет. Что у нас делали? Клеили коробки, крутили пружины, пекли хлеб. Это все за деньги. И внебюджетные деньги, они небольшие, конечно. И идут все равно на поддержание комплекса «Крестов» и на премии личному составу. Вот, выделили на материалы.



— Эскиз тоже придумали сами?

— В кружок собрались. Начальник утвердил, да и все.

— Сколько времени прошло от идеи до реализации?



— Как мы решили музей обновить... где-то, может, года два. [Тогда же поставили] забор металлический. Мы нашли в архиве, какая была ограда, и по этим эскизам восстановили. Это было примерно в то же время.

— Сами сделали?



— Мы заказывали. Спонсор один нам помог, бывший сотрудник. Он работал на предприятии, которое изготовляет металлические конструкции.

— Александр Иванович, как вы считаете, мемориальная доска должна вернуться на свое место?



— Я думаю, да. Здание же никуда не денется.

Что делать с «ничейностью» мемориальной доски

Доска, напомним, нашлась в 21 отделе полиции, которому ее отдал петербургский адвокат, признавшийся, что он и снял памятную доску, чтобы чьи-нибудь «грязные руки» ее не поломали. Но ответ на вопрос «как теперь ее вернуть обратно» неожиданно оказался не из легких.



Так вышло, что мемориальная доска «ничья»: она не стояла на балансе ФСИН и не стоит на балансе госкорпорации «ДОМ.РФ», которой ведомство передало комплекс «Крестов». Очевидно, что в 2001 году ее установку тоже ни с кем не согласовывали, тем более что и «памятный» статус комплекс получил все в том же 2001 году. То есть, несмотря на очевидную культурную и мемориальную ценность, непонятно, кто ее может забрать у полиции. Более того, по сведениям «Фонтанки», сотрудники МВД уже предлагали и госкорпорации, и ФСИН забрать доску — все отказались.



Впрочем, с просьбой рассмотреть возможность забрать доску и вернуть ее на место к гендиректору АО «ДОМ.РФ» Виталию Мутко обратился также и депутат Заксобрания Борис Вишневский. Ответ на обращение парламентарий пока не получил.



Как вернуть доску на место, если, например, новый собственник изъявит такое желание, более-менее понятно. Установкой мемориальных досок ведает городской комитет по культуре, куда для согласования надо отправить пакет документов. Решение принимает совет по мемориальным доскам. Правда, подходит ли доска Ахматовой под требования соответствующего городского закона, можно еще поспорить. Например, в нем говорится, что «текст на мемориальной доске должен содержать краткую характеристику события, которому посвящена мемориальная доска, указание на связь события с конкретным адресом, по которому мемориальная доска установлена, а также даты, указывающие период, в течение которого выдающаяся личность или событие были каким-либо образом связаны с данным адресом», а также, что на доске указывается «полностью фамилия, имя, отчество выдающейся личности, память о которой увековечивается». На доске с «Крестов» есть портрет поэтессы, строки «Реквиема» и краткая подпись — Анна Ахматова. Больше ничего, поэтому инициатива возврата доски на место вполне может запнуться о чиновничьи кабинеты.



В комитете по охране памятников рассказали, что сведения о согласовании установки доски в КГИОП отсутствуют.



«Необходимость согласования повторного размещения данной доски на фасаде объекта возможно будет оценить после получения информации о времени её первоначального размещения и установки правообладателя», — пояснили в КГИОП, добавив, что, по имеющейся у комитета информации, пользователь объекта направил соответствующий запрос.



Забрать из полиции на хранение доску уже предложило городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). И даже место специальное для этого есть: Петербургский центр культурного наследия им. академика Б. Б. Пиотровского . Тем более что, во-первых, он как раз и под такие цели тоже создавался (там, например, хранятся исторические витражи), а во-вторых, полиция именно туда передала в свое время обломки сбитого кувалдой горельефа «Мефистофель».



Редакция также обратилась с запросом в ГУ МВД с просьбой прокомментировать, готово ли ведомство передать на хранение в центр академика Пиотровского доску, а также — какие лица и на каких основаниях имеют право забрать доску из полиции с учетом ее «ничейного» статуса.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»