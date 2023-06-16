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    Потерялась по пути. Памятная доска Ахматовой у входа в «Кресты» оказалась вне баланса

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    Пропажа мемориальной доски в память о поэте Анне Ахматовой в «Крестах» остается нераскрытой. ФСИН утверждает, что передавала комплекс еще с ней.

    После сообщения о пропаже доски в пресс-службе «ДОМ.РФ» «Фонтанке» рассказали, что документы и сведения о ее наличии ФСИН им не предоставляла, поэтому компания их запросила.

    В пресс-службе учреждения 16 июня «Фонтанке» сообщили, что доска вообще не была на балансе — ее инициативно и за свой счет повесили сотрудники СИЗО.

    «До передачи имущественного комплекса другому собственнику памятная доска располагалась на фасаде здания, рядом с входом для посетителей учреждения на Арсенальной набережной. После смены юридического лица дальнейшая судьба доски неизвестна», — рассказали в управлении ФСИН.

    Пропажу несколько дней назад заметил фотограф Миша Бурлацкий.

    © Фонтанка.Ру
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    Комментарии 6

    Гость16 Июн 2023 в 10:26
    доска то в память о чем?
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