Потерялась по пути. Памятная доска Ахматовой у входа в «Кресты» оказалась вне баланса

Пропажа мемориальной доски в память о поэте Анне Ахматовой в «Крестах» остается нераскрытой. ФСИН утверждает, что передавала комплекс еще с ней.

После сообщения о пропаже доски в пресс-службе «ДОМ.РФ» «Фонтанке» рассказали, что документы и сведения о ее наличии ФСИН им не предоставляла, поэтому компания их запросила.

В пресс-службе учреждения 16 июня «Фонтанке» сообщили, что доска вообще не была на балансе — ее инициативно и за свой счет повесили сотрудники СИЗО.

«До передачи имущественного комплекса другому собственнику памятная доска располагалась на фасаде здания, рядом с входом для посетителей учреждения на Арсенальной набережной. После смены юридического лица дальнейшая судьба доски неизвестна», — рассказали в управлении ФСИН.