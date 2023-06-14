С «Крестов» пропала мемориальная доска Анны Ахматовой

С бывшей тюрьмы «Кресты» на Арсенальной набережной в Петербурге пропала мемориальная доска в память о поэтессе Анне Ахматовой. Об этом «Фонтанке» 14 июня рассказал фотограф Миша Бурлацкий.
Мемориальная доска располагалась на доме
В конце мая 2023 года УФСИН по Петербургу полностью передал комплекс (и участок, и 24 объекта недвижимости) акционерному обществу «ДОМ.РФ». Планируется, что «Кресты» будут проданы на торгах, а большая часть вырученных средств должна быть переведена в ФАУ «Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы».
Редакция попросила «ДОМ.РФ» прокомментировать, с какой целью была снята мемориальная доска и планируется ли ее вернуть на прежнее место.
«Фонтанка» неоднократно рассказывала о трудной судьбе опустевшего здания, откуда изолятор переехал в Колпино. ФСИН пыталась найти инвестора для исторического объекта, однако безуспешно, после чего обратилась в Росимущество, чтобы оно забрало комплекс себе.