    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, ю-з

    765мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd84.32eur91.07

    С «Крестов» пропала мемориальная доска Анны Ахматовой

    2314
    13 комментариев

    С бывшей тюрьмы «Кресты» на Арсенальной набережной в Петербурге пропала мемориальная доска в память о поэтессе Анне Ахматовой. Об этом «Фонтанке» 14 июня рассказал фотограф Миша Бурлацкий.

    Фото: Миша Бурлацкий
    ПоделитьсяПоделиться

    Мемориальная доска располагалась на доме № 7, литера К, там ранее находились главный вход в «Кресты», столовая личного состава, контрольно-пропускной пункт и приемная следственного отделения.

    В конце мая 2023 года УФСИН по Петербургу полностью передал комплекс (и участок, и 24 объекта недвижимости) акционерному обществу «ДОМ.РФ». Планируется, что «Кресты» будут проданы на торгах, а большая часть вырученных средств должна быть переведена в ФАУ «Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы».

    Редакция попросила «ДОМ.РФ» прокомментировать, с какой целью была снята мемориальная доска и планируется ли ее вернуть на прежнее место.

    «Фонтанка» неоднократно рассказывала о трудной судьбе опустевшего здания, откуда изолятор переехал в Колпино. ФСИН пыталась найти инвестора для исторического объекта, однако безуспешно, после чего обратилась в Росимущество, чтобы оно забрало комплекс себе.

    Фото: Миша Бурлацкий

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close