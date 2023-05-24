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    Кресты на Арсенальной набережной больше не тюрьма

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    УФСИН по Петербургу и области полностью передал «Комплекс Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы «Кресты» акционерному обществу «ДОМ.РФ». Охранять его будет ЧОП.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 24 мая, акционерному обществу переданы земельный участок и 24 объекта недвижимого имущества, расположенные на Арсенальной набережной, 7.

    Государственная регистрация права постоянного (бессрочного) пользования участка ФКУ КП-8 УФСИН прекращена.

    «Фонтанка» писала, что после передачи комплекс будет реализован на торгах. При этом большую часть вырученных средств планируют направить в ФАУ «Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы».

    «Фонтанка» неоднократно рассказывала о трудной судьбе опустевшего здания, откуда изолятор переехал в Колпино. ФСИН пыталась найти инвестора для исторического объекта, однако безуспешно, после чего обратилась в Росимущество, чтобы оно забрало комплекс себе.

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