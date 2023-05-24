Кресты на Арсенальной набережной больше не тюрьма

УФСИН по Петербургу и области полностью передал «Комплекс Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы «Кресты» акционерному обществу «ДОМ.РФ». Охранять его будет ЧОП.
Как сообщает пресс-служба ведомства 24 мая, акционерному обществу переданы земельный участок и 24 объекта недвижимого имущества, расположенные на Арсенальной набережной, 7.
Государственная регистрация права постоянного (бессрочного) пользования участка ФКУ КП-8 УФСИН прекращена.
«Фонтанка» писала, что после передачи комплекс будет реализован на торгах. При этом большую часть вырученных средств планируют направить в ФАУ «Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы».