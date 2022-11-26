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    Изолятор «Кресты» всё же отдают «Дом.РФ». Корпорация продаст комплекс на торгах

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    Как и предсказывала «Фонтанка», ФСИН передает комплекс зданий «Кресты» на Арсенальной набережной госкорпорации «Дом.РФ». Предполагается, что дальше ему подыщут покупателя.

    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Дом.РФ» 26 ноября, «на текущий момент идет работа по приему объекта, ведется анализ технической документации и изучение инфраструктуры». «Мы планируем провести консультации с администрацией Санкт-Петербурга, экспертами, жителями города и потенциальными инвесторами, которые обладают компетенцией работы с уникальными архитектурными и историческими объектами, чтобы территория получила новые, востребованные функции и вернулась в городскую жизнь, оставаясь частью туристической инфраструктуры», — подчеркнули там.

    РБК со ссылкой на протокол профильной правительственной комиссии сообщает, что «Дом.РФ» получит почти весь участок в 4,2 га, но 0,3 га переданы не будут — там находятся здания, фасадами выходящие на набережную в западной части территории. После передачи комплекс будет реализован на торгах, уточняет издание, а 80 % вырученных средств направят ФАУ «Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы».

    «Фонтанка» рассказывала, что глава «Дом.РФ» Виталий Мутко приезжал в «Кресты» вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым в начале ПМЭФ-2022. Тогда речь шла о том, чтобы госкорпорация поучаствовала в судьбе комплекса, который находится в ветхом состоянии и не используется по назначению.

    «Фонтанка» неоднократно рассказывала о трудной судьбе опустевшего здания, откуда изолятор переехал в Колпино. ФСИН пыталась найти инвестора для исторического объекта, однако безуспешно, после чего обратилась в Росимущество, чтобы оно забрало комплекс себе.

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