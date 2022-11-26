Как и предсказывала «Фонтанка», ФСИН передает комплекс зданий «Кресты» на Арсенальной набережной госкорпорации «Дом.РФ». Предполагается, что дальше ему подыщут покупателя.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Дом.РФ» 26 ноября, «на текущий момент идет работа по приему объекта, ведется анализ технической документации и изучение инфраструктуры». «Мы планируем провести консультации с администрацией Санкт-Петербурга, экспертами, жителями города и потенциальными инвесторами, которые обладают компетенцией работы с уникальными архитектурными и историческими объектами, чтобы территория получила новые, востребованные функции и вернулась в городскую жизнь, оставаясь частью туристической инфраструктуры», — подчеркнули там.