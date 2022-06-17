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    «В ближайшее время все объявим». Мутко не стал конкретизировать, зачем ездил с Бегловым в «Кресты»

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    6 комментариев

    Гендиректор госкомпании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко заявил «Фонтанке», что в ближайшее время о проекте для старого здания «Крестов» в Петербурге будет официально объявлено. Он туда уже съездил.

    «Мы бы не хотели сейчас говорить об этом, дайте нам немножко времени, — сказал Мутко в кулуарах ПМЭФ-2022 17 июня. — Мы пока в закрытом режиме… В ближайшее время вместе с губернатором все объявим, пока это все обычный объект, принадлежащий ФСИН». По данным «Фонтанки», руководители города и «ДОМ.РФ» приезжали в «Кресты» 15 июня в нулевой день форума.

    «Фонтанка» неоднократно рассказывала о трудной судьбе опустевшего здания, откуда изолятор переехал в Колпино. ФСИН пыталась найти инвестора для исторического объекта, однако безуспешно, после чего обратилась в Росимущество, чтобы оно забрало комплекс себе.

    Между тем «ДОМ.РФ» 17 июня подписал со Смольным соглашение о намерениях, оно нацелено на запуск масштабных инвестиционных проектов по строительству объектов городской инфраструктуры. Финансирование будет осуществляться с участием специализированного общества проектного финансирования (СОПФ) «Инфраструктурные облигации», которое на 100% принадлежит «ДОМ.РФ».

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    Комментарии (6)

    своих не бросаем
    не ребята, вы пойдете по этапу в тайгу, в Сибирь, в камере отсидеться не получится.
    Azteca
    верховный суд бы там построили. место и так гадкое, хуже никому не будет...
    MrPegge
    Не сделали народу праздник, не остались там
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