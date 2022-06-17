«В ближайшее время все объявим». Мутко не стал конкретизировать, зачем ездил с Бегловым в «Кресты»

Гендиректор госкомпании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко заявил «Фонтанке», что в ближайшее время о проекте для старого здания «Крестов» в Петербурге будет официально объявлено. Он туда уже съездил.

«Мы бы не хотели сейчас говорить об этом, дайте нам немножко времени, — сказал Мутко в кулуарах ПМЭФ-2022 17 июня. — Мы пока в закрытом режиме… В ближайшее время вместе с губернатором все объявим, пока это все обычный объект, принадлежащий ФСИН». По данным «Фонтанки», руководители города и «ДОМ.РФ» приезжали в «Кресты» 15 июня в нулевой день форума.



«Фонтанка» неоднократно рассказывала о трудной судьбе опустевшего здания, откуда изолятор переехал в Колпино. ФСИН пыталась найти инвестора для исторического объекта, однако безуспешно, после чего обратилась в Росимущество, чтобы оно забрало комплекс себе.