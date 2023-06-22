Нашлась пропавшая со стены «Крестов» доска в память Ахматовой, но будущее ее туманно

Мемориальная доска в память о поэтессе Анне Ахматовой, которая висела на фасаде здания КПП бывшей тюрьмы «Кресты» и пропала в июне, нашлась. По информации «Фонтанки», она находится в 21-м отделе полиции Калининского района, сотрудникам которой ее передал известный адвокат. Главная интрига, что теперь делать с этим памятным знаком дальше, который по документам ничей.

Скандал с пропажей доски в память о поэтессе разразился в Петербурге в середине июня. Исчезновение приметил петербургский фотограф Миша Бурлацкий. Она висела на здании, в котором располагался КПП.

В мае УФСИН полностью передал «Комплекс Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы "Кресты"» на Арсенальной набережной госкорпорации «ДОМ.РФ». Актив будет реализован на торгах. В ответ на запрос редакции, известно ли, где доска, пресс-служба «ДОМ.РФ» прокомментировала: «Поскольку предыдущий правообладатель имущественного комплекса «Кресты» не предоставлял и не передавал «ДОМ.РФ» документы и сведения, подтверждающие наличие мемориальной доски в память о поэтессе Анне Ахматовой на доме 7, литера К, «ДОМ.РФ» запросил данную информацию во ФСИН России».

В свою очередь, ведомство дало неутешительный ответ: до передачи комплекса доска висела на фасаде здания, а после смены юрлица «дальнейшая судьба доски неизвестна». В УФСИН добавили, что мемориальная доска не числилась на балансе СИЗО-1, зато пролили свет на обстоятельства ее появления на фасаде «Крестов». В 2001 году она была установлена по инициативе сотрудников за счёт личных средств. Как выяснила «Фонтанка», доску для ее сохранности снял известный адвокат Владимир Филатов, который через четыре дня после обнаружения пропажи обратился в 21-й отдел полиции, написал объяснительную и отдал доску сотрудникам полиции.

Редакция связалась с Филатовым, который подтвердил эту информацию. «Я коренной ленинградец, у меня бабушки-дедушки все здесь жили. В блокаду жили. Это (мемориальная доска. — Прим. ред.) представляет большое значение, большую ценность, историческую память в эпоху глобализма в мире и у нас, в Ленинграде, — объяснил собеседник свои мотивы. — И я бы не хотел абсолютно, чтобы кто-то своими грязными руками разломал этот монумент, памятник. И я считаю, что ему самое место в «Крестах» новых, в Колпино. И это будет большая память, потому что в системе исправления наказаний, ФСИН, это могло бы стать символом, тем местом, где могли бы собираться, например, присягу принимать работники полиции, где могли бы вручаться дипломы об окончании учебных заведений милицейских. Это объединяло бы людей. И я посчитал за честь сохранить ее».

«Я ее снял, потом отдал. Подполковник приезжал ко мне, которому я отдал. Думаю, люди рассуждают так же, добрых людей больше. Это было, есть и будет так всегда. Мы живем нашей памятью», — добавил Филатов. Он пояснил, что позвонил в отдел полиции и за доской приехал подполковник. Адвокат подчеркнул, что он доверился органам правопорядка и не сомневается в их порядочности, в частности подполковника, который забрал доску.

«Не на «Крестах» она висела, она висела на будке бюро пропусков, где я стоял в очереди с пяти утра, с шести для того, чтобы к моим подзащитным прийти в «Кресты. Там адвокаты стояли, следователи. Это было из года в год, десятки лет рядом с этой табличкой. Так что она не на каком-то здании, не в каком-то закрытом помещении за заборами, за колючей проволокой», — вспоминает собеседник.

По информации редакции, полиция уже обратилась к УФСИН с предложением забрать доску. Однако проблема в том, что официально доска на балансе ведомства не числится, поэтому и забирать формально нечего. Такой же ответ дал и «ДОМ.РФ».