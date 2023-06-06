В Петербурге открывается культурный центр «Левашовский хлебозавод» с блокадным мемориалом. Посмотрите, как выглядит пространство за 1,3 миллиарда рублей

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

После четырехлетней реконструкции в здании Левашовского хлебозавода на Барочной улице в Петербурге открывается новый культурный центр с блокадным мемориалом. Для всех желающих он официально заработает в субботу, 10 июня, но «Фонтанка» уже заглянула внутрь и проводит экскурсию.



Культурный центр «Левашовский завод» расположился на площади более 1000 квадратных метров внутри одноименного памятника конструктивизма. В его состав входит многофункциональный зал с 13-метровым потолком в помещении бывшей котельной хлебозавода. Теперь здесь будут давать концерты, проводить выставки, фестивали и другие культурные и деловые мероприятия.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Особое место в структуре центра занимает блокадный мемориал. Это мультимедийная экспозиция, обустроенная в небольшой комнате площадью 70 квадратных метров. Работали над ней Дом культуры Льва Лурье и компания Ascreen. Найти сходу экспозицию непросто, потому что она как бы отгорожена от остального пространства.

На входе в мемориал образуется узкий коридор, в котором посетитель погружается в тяжелую атмосферу блокадного времени. На одной стене он может увидеть объявления, стилизованные под блокадные, об обмене мебели, музыкальных инструментов, различной домашней утвари и хозяйственных материалов на самое главное — хлеб. Другая стена затянула черной тканью, на которой перечислены 3411 имен местных жителей, погибших с сентября 1941-го по октябрь 1943 года в квартале, ограниченном Большой Зелениной, Левашовским, Чкаловским (тогда — Геслеровским) проспектами и несколькими прилегающими переулками. Всего в его границы вошли 174 жилых дома.



Чтобы попасть в «Блокадную комнату», нужно позвонить в звонок. Компьютерный голос предупредит, сколько минут осталось до конца сеанса, чтобы гость смог посмотреть экспозицию с начала. За дверью на мультимедийных экранах ему покажут историю квартала: мирная жизнь, воздушная тревога, первые бомбежки, имена погибших и даты их жизни, которые сменяют друг друга в черных траурных окнах домов, а после — долгожданный День Победы и салют. Сеанс длится 12 минут. Большая часть этого времени демонстрируются имена погибших.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Выйдя из комнаты, посетитель попадает прямо в центральную ротонду первого этажа. Здесь обустроена мультимедийная историческая экспозиция, которая рассказывает об истоках и становлении конструктивизма, хлебопечении и инженере Георгии Марсакове, создателе хлебозаводов-автоматов. Всего он проектировал семь таких объектов: пять были построены в Москве и два в Ленинграде. Одним из них и был построенный в 1933 году Левашовский хлебозавод. Он известен и тем, что в годы блокады и войны в целом здесь продолжали выпекать хлеб, не останавливая оборудование ни на день. Когда электричество отключалось, рабочие предприятия вырабатывали его вручную, когда прекращалась подача воды, — брали ее из Невы.



Также на первом этаже есть площадка для временных выставок, пространство для чаепитий с акцентом на русскую чайную культуру, лекторий и гостиная школы Masters. Это частный образовательный проект в области искусства, который выступает куратором культурного центра. Как рассказала журналистам 6 июня основатель Masters и программный директор пространства «Левашовский хлебозавод» Полина Бондарева (дочь бывшего главы Счетной палаты Алексея Кудрина), первые события начинаются здесь с 10 и 11 июня. Для горожан организованы экскурсии, посвященные и историческому контексту этого места, и архитектуре эпохи конструктивизма.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Стыковка «родной» заводской и воссозданной плитки на лестнице Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Афишу можно найти на сайте школы. Некоторые мероприятия бесплатные: например, детский мастер-класс «Выходные конструктивизма» или лекция искусствоведа Дмитрия Ренанского «Сочиняя пространство. Архитектура и звук: к истории диалога», нужно только предварительно записаться. Цену билетов на остальные можно посмотреть там же. На лето Бондарева анонсировала концерты фортепианного фестиваля Pianissimo, запуск программы по современному танцу, кинопрограммы и лектория.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Школа выступает стратегическим партнером группы RBI — инвестора, вложившегося в реконструкцию хлебозавода. Как сообщил глава совета директоров, основатель и владелец группы Эдуард Тиктинский, общий объем инвестиций в проект составил около 1,32 миллиарда рублей. Без учета мебели и офисного оборудования стоимость реконструкции составила около 1,2 миллиарда рублей. Самым дорогим с финансовой точки зрения этапом реализации проекта стали общестроительные работы с фасадами, окнами и кровлей, на которые пришлось 32% от общей суммы затрат, и отделка (22% от общей стоимости).

Отвечая на вопрос корреспондента «Фонтанки», Эдуард Тиктинский признался, что лично для него самым сложным в реализации проекта было согласовать проект и договориться с общественностью, чтобы получить ее поддержку. RBI приобрела участок вместе с хлебозаводом в 2016 году. Изначально проект реконструкции встретил сопротивление градозащитных активистов, но позже получил поддержку экспертов, в частности, «Всемирного клуба петербуржцев» Михаила Пиотровского и Дома культуры Льва Лурье.



Общая площадь здания хлебозавода составляет 7300 квадратных метров. На 4500 «квадратах» располагается головной офис RBI. Там, где сейчас работают за компьютерами сотрудники компании, раньше были установлены котлы с водой, мукой, сахаром, солью и другими ингредиентами для приготовления хлеба, которые смешивались и поступали на пятый этаж, где делалось тесто. В печном цехе на четвертом и третьем этажах оно выпекалось. Сейчас здесь конференц-залы, библиотека и коворкинг, а цех для развозки хлеба приспособили под парковку.

В резерве остаются площади для ресторана и еще несколько офисных помещений. По словам Тиктинского, резидентов для них подбирают тщательно, чтобы «не противоречили духу этого места».

Левашовский хлебозавод построен в 1933 году по проекту инженера Георгия Марсакова и, предположительно, архитектора Александра Никольского. Завод продолжал бесперебойно работать на протяжении всей ленинградской блокады 1941–1944 годов. С 1960-х завод начинает обрастать современными производственными постройками, которые впоследствии исказили его изначальный архитектурный облик. К началу 2000-х за плечами у предприятия было два капитальных ремонта, но их оказалось недостаточно. Здание медленно приходило в упадок. Хлеб производили внутри до 2010 года, окончательно завод закрылся в 2012-м . В том же году основной корпус завода признали региональным памятником.



Долгое время здание разрушалось за строительным забором, дошло до аварийного состояния. В 2016 году его вместе с участком приобрела группа RBI. Инвестор в 2018 году представил проект реконструкции Левашовского хлебозавода. Проект обсуждали с ЗакСом и ВООПиК, профсообществом историков, музейных работников и краеведов. После бурной общественной дискуссии он был одобрен.

В 2022 году RBI завершила реконструкцию памятника и ввела в эксплуатацию расположившийся на бывших заводских территориях элитный ЖК Futurist, состоящий из семи корпусов, рассчитанных в сумме на 199 квартир. Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

