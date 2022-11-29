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    Завершилась реконструкция Левашовского хлебозавода: здесь будет культурно-деловое пространство и «блокадная комната»

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    КГИОП выдал Группе RBI разрешение на ввод после реконструкции Левашовского хлебозавода на Барочной улице. Она обошлась компании примерно в 1 млрд рублей. Сейчас здесь идет внутренняя отделка, а в следующем году откроется культурно-деловое пространство, смысловым центром которого станет «блокадная комната», где гости смогут погрузиться в атмосферу тяжелых дней блокады.

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    Реконструкция Левашовского хлебозавода продолжалась 4 года и вызывала немало споров, хотя когда участок был приобретен застройщиком, производство хлеба уже несколько лет как не велось. Здание было полузаброшено, часть помещений сдавалась в аренду, а часть — находилась в аварийном состоянии. Не сохранились и исторические конвейеры системы Марсакова.

    Напомним, что Левашовский завод построили в 1933 году, он был одним из хлебозаводов-«автоматов», созданных в СССР по проекту инженера Георгия Марсакова, который придумал максимально автоматизированный вертикально-кольцевой цикл приготовления хлеба. Именно размещением кольцевых конвейеров продиктована характерная круглая форма здания. Пять из семи подобных заводов были построены в Москве, два — в Ленинграде. Здание на Барочной улице известно также тем, что в годы блокады и войны в целом здесь продолжали выпекать хлеб, не останавливая оборудование ни на день.

    Во время реконструкции были демонтированы позднейшие пристройки, исказившие внешний вид здания хлебозавода, заменены аварийные конструкции, построена новая кровля и перекрытия нескольких корпусов, часть исторических конструкций были усилены, отреставрированы фасады, заменены оконные конструкции, смонтированы новые инженерные коммуникации. Всего, по оценкам компании, на реконструкцию было потрачено не менее 1 млрд рублей.

    Сейчас в здании завершаются отделочные работы, а в первом полугодии 2023 года планируется открыть офисные помещения и новое городское культурно-деловое пространство. «Сердцем» всего проекта должна стать «блокадная комната» — камерное пространство в 70 кв. м, где гостям предстоит испытать эмоциональное погружение в историю ленинградской блокады, рассказали в Группе RBI.

    Также в здании хлебозавода разместятся многофункциональный зал-лекторий с амфитеатром в огромном круглом объеме бывшей котельной (высота ее свода составляет 13 м), где можно будет проводить театрализованные постановки, кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты, выставки; учебные классы для детей и взрослых; фойе с центральной ротондой — выставочная площадка, где разместится постоянная экспозиция, посвященная истории хлебозавода, и ресторан.

    Со стороны Большой Зелениной улицы возле бывшего хлебозавода идет обустройство нового общедоступного городского сквера, а со стороны Левашовского проспекта появится пешеходная площадь.

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