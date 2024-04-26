В жилом комплексе на месте бывшего ЛДМ создадут культурное пространство с музеем митьков

На Песочной набережной появится культурное пространство, посвященное художественной группе «Митьки». Как уточняют в Группе «Эталон», арт-пространство создадут в одном из жилых корпусов, которые построят на месте бывшего Ленинградского дворца молодежи (ЛДМ).Тему прогрессивной художественной группы выбрали в том числе и чтобы сохранить «память места» — митьки проводили свои выставки в стенах ЛДМ.

Интерактивное арт-пространство будет включать в себя музей митьков, курировать который будет основатель художественной группы Дмитрий Шагин. Как уточняют авторы проекта, в музее будет в том числе и цифровая экспозиция, а также богатая коллекция артефактов, которая будет регулярно обновляться благодаря горожанам. Митьки в соцсетях обратились к жителям города с призывом о сборе экспонатов для музея: фото, предметов, архивных документов и воспоминаний, связанных с ЛДМ и ленинградским андеграундом, центром жизни которого с середины 80-х годов было это место.