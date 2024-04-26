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    В жилом комплексе на месте бывшего ЛДМ создадут культурное пространство с музеем митьков

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    На Песочной набережной появится культурное пространство, посвященное художественной группе «Митьки». Как уточняют в Группе «Эталон», арт-пространство создадут в одном из жилых корпусов, которые построят на месте бывшего Ленинградского дворца молодежи (ЛДМ).Тему прогрессивной художественной группы выбрали в том числе и чтобы сохранить «память места» — митьки проводили свои выставки в стенах ЛДМ.

    Интерактивное арт-пространство будет включать в себя музей митьков, курировать который будет основатель художественной группы Дмитрий Шагин. Как уточняют авторы проекта, в музее будет в том числе и цифровая экспозиция, а также богатая коллекция артефактов, которая будет регулярно обновляться благодаря горожанам. Митьки в соцсетях обратились к жителям города с призывом о сборе экспонатов для музея: фото, предметов, архивных документов и воспоминаний, связанных с ЛДМ и ленинградским андеграундом, центром жизни которого с середины 80-х годов было это место.

    Как сообщают сами митьки, в числе будущих экспонатов, например, раритетные перила из атриума ЛДМ, к которым прикасался Виктор Цой и не только, кассеты с концертом лауреатов первого фестиваля Ленинградского рок-клуба, брусчатка из атриума ЛДМ и проект памятной доски о Ленинградском рок-клубе.

    В память о легендарном ЛДМ на территории установят арт-объект, а вывески и декор с названием ЛДМ используют в оформлении новой территории и корпусов. В том числе сохранены панно известного ленинградского художника-керамиста Владимира Лащинина, долгое время бывшие частью внутреннего оформления дворца. Перед демонтажем их передали в фонды музея архитектурной керамики «Керамарх» для хранения и демонстрации в постоянной экспозиции. Помимо этого, при новой застройке обещают сохранить растущие здесь деревья, интегрировав их в будущий сквер на Песочной набережной.

    Строительство ЛДМ было приурочено к 60-летию ВЛКСМ, которое отмечалось в 1978 году. Строительство заняло почти 10 лет. Комплекс вводили в эксплуатацию в три очереди — сначала появилась 14-этажная гостиница, потом — клубная часть, бассейн и концертный зал. Ввести в эксплуатацию жилье на его месте планируют в 2027 году, сейчас на участке идет снос ДК.

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