В жилом комплексе на месте бывшего ЛДМ создадут культурное пространство с музеем митьков

На Песочной набережной появится культурное пространство, посвященное художественной группе «Митьки». Как уточняют в Группе «Эталон», арт-пространство создадут в одном из жилых корпусов, которые построят на месте бывшего Ленинградского дворца молодежи (ЛДМ).Тему прогрессивной художественной группы выбрали в том числе и чтобы сохранить «память места» — митьки проводили свои выставки в стенах ЛДМ.
Интерактивное арт-пространство будет включать в себя музей митьков, курировать который будет основатель художественной группы Дмитрий Шагин. Как уточняют авторы проекта, в музее будет в том числе и цифровая экспозиция, а также богатая коллекция артефактов, которая будет регулярно обновляться благодаря горожанам. Митьки в соцсетях обратились к жителям города с призывом о сборе экспонатов для музея: фото, предметов, архивных документов и воспоминаний, связанных с ЛДМ и ленинградским андеграундом, центром жизни которого с середины
Как сообщают сами митьки, в числе будущих экспонатов, например, раритетные перила из атриума ЛДМ, к которым прикасался Виктор Цой и не только, кассеты с концертом лауреатов первого фестиваля Ленинградского рок-клуба, брусчатка из атриума ЛДМ и проект памятной доски о Ленинградском рок-клубе.
В память о легендарном ЛДМ на территории установят арт-объект, а вывески и декор с названием ЛДМ используют в оформлении новой территории и корпусов. В том числе сохранены панно известного ленинградского художника-керамиста Владимира Лащинина, долгое время бывшие частью внутреннего оформления дворца. Перед демонтажем их передали в фонды музея архитектурной керамики «Керамарх» для хранения и демонстрации в постоянной экспозиции. Помимо этого, при новой застройке обещают сохранить растущие здесь деревья, интегрировав их в будущий сквер на Песочной набережной.
Строительство ЛДМ было приурочено к