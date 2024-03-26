Концепцию выставочного пространства на Тучковом буяне разработают за 3,9 млн рублей

Началась разработка архитектурных и планировочных решений выставочного пространства в зданиях «Тучкова буяна». «Центр выставочных и музейных проектов» нашёл исполнителя для концептуального переосмысления Пеньковых складов, и тот приступил к делу со дня подписания договора — обратила внимание «Фонтанка» 26 марта.

Тендер на 3,9 миллиона рублей разыгран в начале марта.

«Скорее всего, это будет интерактивное, мультимедийное пространство, без архивных экспонатов. Сейчас только самое начало разработки. Мы находимся на стадии дискуссии. Попросили сделать три варианта развития этого места, чтобы можно было выбрать.», — рассказал «Фонтанке» гендиректор городского «Центра выставочных и музейных проектов» Сергей Важенин.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Выставочное пространство организуют в Шофном корпусе Пеньковых складов: это небольшое здание посередине, между двумя вытянутыми вдоль реки корпусами. По предложению «Санкт-Петербургского Союза Архитекторов» здесь хотят создать музей советского и российского градостроительства. Экспозиции будут посвящены истории развития архитектурного облика Петербурга. Судя по документации, будет выделено пространство для временных выставок, посвященных разным аспектам истории архитектуры.



Согласно данным сайта «Госзакупок», аукцион на разработку концепции провели с единственным участником. Договор с ним заключен 4 марта. Срок исполнения — 31 мая, с возможностью перенести эту дату на более позднее время.

Пеньковые склады на Тучковом буяне построены в 1772 году по проекту архитектора Ринальдо Антонио. Они выполнены в стиле «классицизм» и входят в число памятников федерального значения.



В 2022 году склады XVIII века вошли в дорожную карту по сотрудничеству правительства Петербурга и «Газпрома»: они стали одним из объектов, в которые компания решила инвестировать. В документах было указано, что в этом месте планируют организовать культурно-социальный центр к 2028 году.



Сама территория «Тучкова буяна» ближе к Биржевому мосту — место непростое, здесь проектируют и судебный квартал, и парк. Были идеи синхронизировать со всем этим и переосмысление Пеньковых складов. Авторы архитектурно-ландшафтных концепций парка «Тучков буян» предлагали приспособить эти здания под образование и досуг. Хотя на тот момент, как и сейчас, склады находились за пределами земельного участка, отведённого под парк.



По соседству — ещё один объект из дорожной карты Смольного и «Газпрома», стадион «Петровский». По результатам реконструкции к 2028 году здесь должна появиться многофункциональная арена на 16 тысяч зрителей, мультимедийный музей спорта, образовательные и спортивные студии, водный центр с инфраструктурой для сёрфинга и причал.



Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, какие грандиозные инвестпроекты в Петербурге встали на паузу (среди них парк «Тучков буян»).

