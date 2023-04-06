Срок тебе в лукошко. Чем грозит новый закон любителям тихой охоты

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





6 апреля Госдума собирается в третьем чтении принять закон об уголовной ответственности за сбор краснокнижных грибов. Поход с ножичком и корзинкой в лес вскоре может привести к реальному сроку (и речь не о психотропах). Ответственные грибники говорят: давно пора, надо защищать редкие виды. Но среди экспертов есть точка зрения, что грибы защитят себя сами.



Законопроект внесен в Госдуму в ноябре 2022 года. Изначально он касался только охраны «растительных объектов». В пояснительной записке к нему говорилось о варварской вырубке рощи фисташки туполистой в Крыму и контрабанде в Китай женьшеня настоящего. Депутаты предлагали ввести в уголовный кодекс ответственность за уничтожение ценных видов растений по аналогии с животными и водными биологическими ресурсами.



Действующее законодательство предусматривает ответственность за «уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу». Это 259 статья УК РФ, но ей практически не пользуются. За два года по ней не вынесено ни одного приговора. Чаще применяется 260 статья о незаконной рубке лесных насаждений, но она не охраняет исчезающие виды растений.



Поэтому законодатели предложили дополнить уголовный кодекс статьёй 260.1 «Незаконные уничтожение, повреждение, добыча, сбор и оборот особо ценных объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ». В процессе работы над документом к растениям добавили грибы ценных видов. При этом в одной из первых редакций документа было написано, что у совершившего преступления должен быть «прямой умысел». «Лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности за уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот указанных особо ценных объектов растительного мира при совершении таких деяний по неосторожности», — отмечалось в пояснительной записке.



Предварительным расследованием таких преступлений, по задумке депутатов, будут заниматься дознаватели органов внутренних дел и пограничной службы. Более тяжкие части статьи возьмёт на себя Следственный комитет.

Минимальное наказание по новой статье — обязательные работы до 480 часов, штраф до миллиона рублей или в размере заработной платы за период до двух лет. Отягчающими обстоятельствами станут продажа ценных грибов или растений через Интернет, использование служебного положения, а также наличие сообщников (организованная группа лиц) и предварительный сговор. Если организовать канал продажи ценных грибов через Интернет с несколькими сотрудниками, то за такую деятельность можно лишиться свободы на срок от 6 до 9 лет. Штраф будет варьироваться от 500 тысяч до 3 млн рублей.



СПИСОК ГРИБОВ В КРАСНОЙ КНИГЕ РОССИИ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ. Самый медийный российский миколог Михаил Вишневский назвал инициативу об охране грибов бессмысленной. Он отметил, что на выживаемости тех или иных видов сказываются внешние факторы, например, изменение климата, но не активность грибников.

«Споры грибов перелетают на другие континенты. Если уж гриб очень крепко сидит в одном регионе и его очень крепко тронули, то споры прилетят с огромной легкостью из соседних регионов, — отметил Вишневский. — Когда говорят об охране грибов, то обычно имеют ввиду плодовые тела. Никто не задумывается о том, что реальным организмом гриба является грибница. И то, что предлагается охранять, это все равно, что охранять яблоки отдельно от яблонь. Грибница — невероятно живучий организм. Она может переносить неблагоприятные условия и непрерывный сбор с неё грибов на протяжении десятилетий и даже столетий. Грибница может не плодоносить, может ждать, а когда все будет хорошо, она заплодоносит снова. Если её вытопчут, то споры из соседних регионов все равно прилетят».



Петербургский миколог, кандидат биологических наук, сотрудник Ботанического института РАН Людмила Калинина частично согласилась с мнением коллеги. Но, по её словам, иногда грибников все же нужно привлекать к ответственности.

«Это очень сложный вопрос. Охрана грибов — это охрана биотопа — того места, в котором они растут. С другой стороны, изъятие плодовых тел, которые производят споры, приводит к тому, что уменьшается количество генетического материала: спор становится меньше и генетическое разнообразие становится гораздо меньше. Поэтому грибников, возможно, тоже стоит наказывать, потому что есть грибники, которые гребут все, что можно и все, что нельзя. Особенно виды, которые якобы обладают лечебными свойствами. Например, саркосома шаровидная, её регулярно собирают и пытаются продавать. Делать это неправильно», — отметила Калинина в разговоре с «Фонтанкой».



По словам грибников, в лесах Ленобласти из краснокнижного списка, кроме саркосомы шаровидной, также встречаются грифола курчавая, рядовка-исполин, трутовик лакированный, звездовик сводчатый, полипорус зонтичный, спарассис курчавый (грибная капуста) и болетопсис бело-черный. Многие из этих грибов несъедобны.

«В ютюбах полно роликов, как люди хвастаются собранной саркосомой шаровидной. С таким подходом красные книги теряют какой бы то ни было смысл. Я думаю, на таких людей нужна управа. — сказал «Фонтанке» грибник и основатель группы «Грибы и Грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте» Антон Кубышкин. Он также добавил, что рядовой грибник не в курсе, какие виды занесены в Красную книгу. Необходимо проводить обучение населения. Петербургский адвокат Константин Александров считает, что законопроект направлен на защиту редких и исчезающих видов растений, но, несмотря на благие цели, принятие инициативы в текущем виде может ударить по простым гражданам, никак не участвующим в преступных схемах по сбору краснокнижных растений, — грибникам, охотникам, путешественникам.



«За уничтожение или повреждение (не важно, умышленное или случайное) любого объекта растительного мира, занесенного в Красную книгу, согласно законопроекту может последовать наказание в виде штрафа до миллиона рублей или лишения свободы на срок до 4 лет. Рекомендую грибникам очень внимательно изучить грибы и иные растения, внесенные в Красную книгу, чтобы случайно не оказаться на скамье подсудимых», — отметил Александров.

Согласно законопроекту уголовно-наказуемым является только умышленное повреждение или уничтожение краснокнижных грибов и растений и их незаконная добыча и реализация.

«Умысел, как и по всем уголовным делам, доказывается путем сбора различных доказательств в процессе осмотра места происшествия, допроса свидетелей, подозреваемых и производства иных следственных действий, — объясняет юрист. — В то же время, если в корзине у гражданина обнаружат краснокнижные грибы, — умысел на незаконную добычу можно будет и не доказывать. Попытка объяснить, что ты в грибах не разбираешься и не знал, что они в Красной книге, — ни к чему не приведет, ведь незнание закона не освобождает от ответственности».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

