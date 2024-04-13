За вьюнок ответишь! Новые штрафы для дачников в 2024 году

Штраф можно получить даже за одуванчики на участке Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Совсем скоро начнется дачный сезон, и если вы думали, что на своем участке можно делать всё, что душе угодно, не тут то было. Более того, с каждым годом число законов и штрафов для дачников только растет. Рассказываем, что точно не стоит делать на своем участке в 2024 году.



Штраф за вьюнок, ромашку и мяту В феврале 2024 года власти ввели поправки в антинаркотический закон и добавили в него растения, запрещенные к культивированию. В частности, в этом списке оказалась ипомея трехцветная, в народе известная как вьюнок.



Теперь за любовь к этому цветку садоводам грозит статья. Административная или уголовная. В зависимости от объемов. Например, если у вас на участке растет не больше 10 кустов ипомеи трехцветной, то вам грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей либо арест на срок до десяти суток. Если же ипомея трехцветная разрослась до сотни кустов, то это уже крупный размер и срок до двух лет колонии. Ну а в случае, когда ваш садовый участок будет больше напоминать плантацию ипомеи трехцветной, на которой растет более ста кустов этого вьюнка, такой размах будет считаться культивацией в особо крупном размере, что карается сроком до восьми лет лишения свободы.



Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Кроме того, на дачных участках запрещено выращивать мяту, одуванчики, ромашку и все разновидности амброзии — дело в том, что все эти растения относят к сильным аллергенам, и за их высадку полагается штраф до 500 рублей.



Однако здесь всё не так страшно — за несколько сорняков одуванчика на участке хозяина никто штрафовать не будет. А вот если вся территория уже заросла или владелец организовал высадку ромашки, то полиция может выписать штраф.

Штраф за неправильное хранение удобрений На своем участке удобрения необходимо хранить в соответствии с законом. Иначе полиция может даже лежащий в ящике перегной трактовать как причинение вреда окружающей среде, а затем выписать штраф.

По закону неорганические удобрения необходимо оставлять только в закрытом помещении, согласно инструкции. Органику же, например, навоз или перегной, можно оставлять на улице, но только в изолированной от другой почвы водоотталкивающими материалами яме и накрытую сверху.



Если вы храните удобрения как-то иначе, то всегда есть риск того, что они попадут в воздух, почву или водоем, таким образом нанеся вред окружающей среде. За что физлицам грозит штраф — от двух до трех тысяч рублей.

Новые правила земельного налога

Начиная с 1 января 2024 года изменились правила подачи уведомления для расчета земельного налога: теперь необходимо указывать площадь всех построек на участке, а также их кадастровый или инвентарный номер. В уведомлении необходимо учитывать как жилые, так и нежилые постройки.



В случае, если дом на участке оказался разрушен в пожаре или другом стихийном бедствии, то сведения в налоговую службу подавать не обязательно — начиная с этого года информация поступит в ФНС автоматически, и налог на имущество перестанут начислять.

Что еще нельзя делать на даче Кроме перечисленных нововведений в этом году будут действовать и другие правила, принятые ранее и уже устоявшиеся.



Вот за что еще могут оштрафовать садоводов и дачников: свалка мусора на участке — штраф от одной до двух тысяч рублей;

произрастание борщевика — штраф 500 рублей, в Московской области — 5000 рублей;

нарушение правил противопожарной безопасности на участке — штраф в размере от двух до трех тысяч рублей. Если на даче что-то загорелось — пять тысяч рублей и сумму ущерба, которую нанес пожар;

использование участка не по целевому назначению — штраф от десяти до двадцати тысяч рублей;

мойка автомобиля на участке — штраф от трех до пяти тысяч рублей, в соответствии с региональным законодательством;

самозахват или незаконное присвоение земли — штраф для граждан в размере от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тысяч рублей;

строительство незаконных построек — штраф до пяти тысяч рублей физлицам. Должностным лицам — до одного миллиона;

разжигание мангала на расстоянии менее пяти метров от любых построек — штраф до пяти тысяч рублей.



Готовы к дачному сезону? Конечно! Каждые выходные ездить буду — столько дел на участке На майские праздники съезжу, а так — нет У меня нет дачи Живу в частном доме, у меня дачный сезон круглый год