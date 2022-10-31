Петербурженка заявила, что ее взрослая дочь насиловала трехлетнего брата

25-летняя жительница Петербурга процессуально задержана в рамках уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера. На девушку заявила собственная мать. Об этом «Фонтанке» стало известно 31 октября.
В субботу в отдел полиции обратилась жительница Невского района. 50-летняя женщина рассказала, что с сентября ее 25-летняя дочь делала непристойное со своим трехлетним братом. После этого мальчика пришлось госпитализировать в психоневрологический дом ребенка. Девушку в тот же день доставили в отдел, а в воскресенье процессуально задержали и поместили в ИВС. СК возбудил дело о насильственных действиях сексуального характера.