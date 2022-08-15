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    Женщину затянуло под колёса автобуса в Ленобласти из-за сумки, застрявшей в дверях

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    8 комментариев

    Полиция устанавливает обстоятельства гибели и личность немолодой женщины, оказавшейся под колёсами автобуса во Всеволожском районе Ленинградской области. Пассажирка скончалась, пытаясь освободить застрявшую в дверях сумку.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 15 августа, накануне в третьем часу дня МАЗ, отъезжая от остановки на 8-м километре дороги Петербург — посёлок имени Свердлова — Всеволожск, наехал на женщину.

    По информации «Фонтанки», двери автобуса № 476 перевозчика «Вест-Сервис» зажали сумку вышедшей из салона пассажирки. Женщина не расцепила руки и оказалась под задними колёсами. Спасти её не смогли.

    Личность погибшей устанавливается. На вид ей было около 70 лет.

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    Комментарии 8

    ProstoZloy15 Авг 2022 в 12:27
    "Сумка или жизнь?"
    +0−2
    своих не бросаем15 Авг 2022 в 12:26
    Рафик неувиновен
    +0−0
    Maxi 55515 Авг 2022 в 12:21
    Водитель не мог тормозить, он и так выбился из графика.
    +1−0
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