Женщину затянуло под колёса автобуса в Ленобласти из-за сумки, застрявшей в дверях

Полиция устанавливает обстоятельства гибели и личность немолодой женщины, оказавшейся под колёсами автобуса во Всеволожском районе Ленинградской области. Пассажирка скончалась, пытаясь освободить застрявшую в дверях сумку.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 15 августа, накануне в третьем часу дня МАЗ, отъезжая от остановки на 8-м километре дороги Петербург — посёлок имени Свердлова — Всеволожск, наехал на женщину.
По информации «Фонтанки», двери автобуса
Личность погибшей устанавливается. На вид ей было около 70 лет.