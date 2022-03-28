Би-Би-Си: «Представитель Романа Абрамовича не комментировал ситуацию с отравлением»

Би-Би-Си 28 марта выпустило опровержение на свою новость, в которой представитель Романа Абрамовича якобы подтверждает наличие симптомов отравления у бизнесмена.
«Представитель Романа Абрамовича не комментировал ситуацию с отравлением. Ранее выпущенный пост просим считать некорректным. Приносим извинения за допущенную ошибку», — сообщается в соцсетях издания вечером в понедельник.
Reuters также сообщает, что их источник в разведке США не подтверждает отправление Абрамовича. Он (источник) предполагает, что недомогание было вызвано внешней средой, но никак не ядом.
Ранее ряд СМИ, в том числе Би-Би-Си, сообщили, что российского бизнесмена Романа Абрамовича, а также двух украинских участников переговоров, возможно, пытались отравить после встречи в Киеве 4 марта. У них покраснели глаза, была болезненная слезоточивость и шелушение кожных покровов.