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Би-Би-Си: «Представитель Романа Абрамовича не комментировал ситуацию с отравлением»

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Би-Би-Си 28 марта выпустило опровержение на свою новость, в которой представитель Романа Абрамовича якобы подтверждает наличие симптомов отравления у бизнесмена.

«Представитель Романа Абрамовича не комментировал ситуацию с отравлением. Ранее выпущенный пост просим считать некорректным. Приносим извинения за допущенную ошибку», — сообщается в соцсетях издания вечером в понедельник.

Reuters также сообщает, что их источник в разведке США не подтверждает отправление Абрамовича. Он (источник) предполагает, что недомогание было вызвано внешней средой, но никак не ядом.

Ранее ряд СМИ, в том числе Би-Би-Си, сообщили, что российского бизнесмена Романа Абрамовича, а также двух украинских участников переговоров, возможно, пытались отравить после встречи в Киеве 4 марта. У них покраснели глаза, была болезненная слезоточивость и шелушение кожных покровов.

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Комментарии (5)

atty
Думаю была предупредительная доза, дед боится как бы абрамович не сболтнул лишнего.
Фомальгаут
Тут главное - не ошибиться с дозой..... На Навальном проверяли, на Кара Мурзе, на Дмитрии Быкове.....Опыты не прошли бесследно?
perrkele_sattana
Рома Абрамович: человеку побриться некогда, а вы тут сразу с Лкговым Новичком.
Пусть будет ему стекловата пухом
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