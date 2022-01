«Лошадиные объедки казались вкусными, как шоколад». Звезда «Свадьбы в Малиновке» Гелий Сысоев — о том, как выжил в блокаду

Я об одном жалею — что плохо к себе относился. У меня inferiority complex, как это называется по-английски, комплекс неполноценности. Я даже с жизнью хотел как-то покончить, потому что мне казалось, что не получается у меня ничего на сцене, что я бездарность. И я вышел на Фонтанку, зашел по пояс, смотрю, а вокруг фекалии плавают. И как-то смешно мне стало, нелепо — делать это в таком окружении. Ну я и вылез.



А я влюблен в староанглийский язык. Гамлета третий акт знаю наизусть —



To be, or not to be: that is the question:

Whether 'tis nobler in the mind to suffer

The slings and arrows of outrageous fortune,

Or to take arms against a sea of troubles

And by opposing end them?