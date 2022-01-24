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28 февраля — круглый стол «Цифровизация в строительстве»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает представителей застройщиков, СРО, банков, а также архитекторов и IT-компаний, обслуживающих строительный сектор на круглый стол, посвященный цифровизации строительной отрасли.

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В конце 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал дорожную карту цифровизации строительной отрасли.

C 1 января 2023 года застройщики должны будут работать в BIM на стадии проектирования, а с 1 июля 2023-го — непосредственно при строительстве. Уже с 1 января 2022 года BIM обязателен при проектировании объектов госзаказа. Как будет жить отрасль по новым правилам?

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Какие процессы в строительстве сегодня уже оцифрованы или оцифрованы в большей степени? А какие нуждаются в этом как можно скорее и почему?
  • Какие шаги необходимы для перехода на цифровую модель целой отрасли?
  • Насколько подобный переход будет затратным в плане денег и ресурсов?
  • Какой эффект в будущем это даст как строительству в целом, так и в рамках каждой конкретной компании?
  • С чем могут быть связаны возможные сложности и проблемы цифровизациия- как в госзаказе, так и для частных компаний?
  • Какие специалисты необходимы отрасли для работы в новых цифровых условиях? Есть ли они на рынке труда?
  • Какие шаги по цифровизации своих рабочих процессов строительные компании уже сделали сегодня или планируют сделать? Можно ли уже говорить о первых результатах подобного опыта?

К участию приглашаются представители проектных бюро, строительных компаний, архитекторы, представители комитета по строительству.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

По вопросам участия обращаться:

Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

План мероприятий

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