28 февраля — круглый стол «Цифровизация в строительстве»

В конце 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал дорожную карту цифровизации строительной отрасли.
C 1 января 2023 года застройщики должны будут работать в BIM на стадии проектирования, а с 1 июля 2023-го — непосредственно при строительстве. Уже с 1 января 2022 года BIM обязателен при проектировании объектов госзаказа. Как будет жить отрасль по новым правилам?
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие процессы в строительстве сегодня уже оцифрованы или оцифрованы в большей степени? А какие нуждаются в этом как можно скорее и почему?
- Какие шаги необходимы для перехода на цифровую модель целой отрасли?
- Насколько подобный переход будет затратным в плане денег и ресурсов?
- Какой эффект в будущем это даст как строительству в целом, так и в рамках каждой конкретной компании?
- С чем могут быть связаны возможные сложности и проблемы цифровизациия- как в госзаказе, так и для частных компаний?
- Какие специалисты необходимы отрасли для работы в новых цифровых условиях? Есть ли они на рынке труда?
- Какие шаги по цифровизации своих рабочих процессов строительные компании уже сделали сегодня или планируют сделать? Можно ли уже говорить о первых результатах подобного опыта?
К участию приглашаются представители проектных бюро, строительных компаний, архитекторы, представители комитета по строительству.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru