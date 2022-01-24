17 февраля — круглый стол «Хочу свой дом: сколько будет длиться бум на загородном рынке»

• Продолжается ли бум на загородном рынке сегодня? Какие факторы влияют на спрос?

Объем сделок на вторичном загородном рынке Петербурга в 2021 году превзошел показатели пикового 2020 года на 11 %. Со второго квартала 2020 года средний темп реализации объектов загородной недвижимости в Петербурге и области составляет порядка 3–3,2 тысячи лотов ежеквартально, что является абсолютным рекордом за всю историю наблюдения. Сколько еще продолжится бум или на загородном рынке скупили все, что можно — обсудим на круглом столе.

• Какова сегодня динамика спроса на готовые дома и участки с подрядом и без, как он изменился. Сколько клиентов ищут готовые объекты, а сколько предпочитают строить сами?



• Как это влияет на стоимость подобных объектов, какова она сегодня и как изменилась?



• К чему может привести ажиотаж последних двух лет, есть ли проблемы на загородном рынке, решение которых не успевает за спросом (дороги, социальные объекты, места для досуга и т.д.)?



• Как отразится на рынке закон об ИЖС, подготовленный Минстроем?



• В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» к 2030 году нужно строить не менее 50 млн кв. м ИЖС в год. Что поможет достичь этих целей?



• Прогноз — как долго может продолжаться ажиотаж в этом сегменте и какие факторы могут сдержать его?



К участию приглашаются представители строительных компаний, проектировщики загородных домов и «строители под ключ», производители стройматериалов



По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»



Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 17 февраля 2022 года

