Популярность физкультуры и спорта растет. По сравнению с 2008 годом число россиян, занимающихся спортом в том или ином виде, выросло в три раза. Но это все еще почти в два раза меньше, чем в СССР. При этом в Петербурге представлены как обычный фитнес, плавание, так и различные единоборства, командные виды спорта и пр. О том, какую физическую активность выбирают петербуржцы — поговорим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Каким спортом хотят заниматься петербуржцы?
- Как пандемия и ограничения повиляли на рынок, что изменилось?
- Как трансформируются привычные нам форматы спортивных занятий? Онлайн-тренировки — каково их будущее?
- Насколько в городе удовлетворен запрос на спорт, можно ли какие-то форматы или объекты назвать дефицитными?
- Каковы сегодня новые тренды и технологии в спорте? Что сегодня модного и инновационного можно найти в Петербурге?
- С какими проблемами сталкиваются спортивные учреждения? Что необходимо для успешной работы?
Приглашаются представители фитнес-клубов, бассейнов, кортов, ассоциаций и студий единоборств и йоги, тренеры и авторы спортивных курсов, представители спортивных ассоциаций, ТRX— и EMS—тренировок (они бывают и в некоторых клиниках в том числе), производители спорттоваров и одежды.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 16:00 / 20 сентября 2021 года
По вопросам участия обращаться:
Анастасия Авдеева, +7 (913) 105–06–90, avdeeva@fontanka.ru