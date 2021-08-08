Самая скандальная Олимпиада в истории закончилась. Россия провалилась или всё нормально?

Ирина Бужор/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться







Олимпиада в Токио стала одной из самых непростых с организационной точки зрения и одной из самых скандальных в истории. Для сборной России, точнее команды Олимпийского комитета России (сокращенно ROC), все тоже закончилось неоднозначно. С одной стороны, исторические победы, огромное количество медалей, с другой — обидные поражения и лишь пятое место в общекомандном медальном зачете.

Успехи

Отечественная команда в общей сложности завоевала 71 медаль на Олимпийских играх в Токио. Неожиданно это лучший результат, начиная с 2004 года, когда в Афинах было 90 медалей. Но золотых наград, по которым в первую очередь распределяют места в общекомандном зачете, оказалось всего 20 — этого хватило лишь для пятой строчки. Больше выиграли Великобритания (22), Япония (27), Китай (38) и США (39). Кстати, американцы считают по общему количество медалей и здесь россияне все-таки на третьей позиции.



На этих Играх отечественные спортсмены завоевали немало исторических медалей.

25 лет не было золота в плавании — Евгений Рылов в Токио взял сразу две.

25 лет гимнасты не выигрывали многоборье в команде — в Токио победили Никита Нагорный, Артур Дададоян, Денис Аблязин и Давид Белявский.

Никогда раньше гимнастки не выигрывали многоборье в команде — изменили ситуацию Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Лилия Ахаимова.

Никогда раньше не побеждали в тхэквондо, а тут случились сразу две победы — у Максима Храмцова (до 80 кг) и Владислава Ларина (свыше 80 кг).

17 лет не было медали в академической гребле — серебро выиграли Василиса Степанова и Елена Орябинская.

Особенно приятно, что к некоторым историческим успехам причастны петербуржцы — Лилия Ахаимова и Василиса Степанова. Интервью с ними вы можете прочитать на «Фонтанке» здесь и здесь.

Были захватывающие сражения за золото между российскими спортсменами — в теннисном миксте и в фехтовании .



Софья Великая и София Позднякова устроили из финала Олимпийских игр в сабле командную тренировку сборной России с одним тренером на двоих.

У Великой – серебро, у Поздняковой – золото.

Побольше бы таких финалов. pic.twitter.com/hLpEISWAig — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 26, 2021

С другой стороны, отечественные спортсмены в общекомандном медальном зачете заняли всего пятое место — худший результат за всю историю Олимпиады. Было немало упущенных возможностей. Например, в предпоследний день в финале наши волейболисты лишь в пятой партии уступили французам, а в последний — гандболистки, неплохо начав решающий матч тоже против сборной Франции, также довольствовались лишь серебром.



За ответом, успех или провал Олимпиада в Токио для сборной России, мы обратились к экспертам.

— Наше выступление на Олимпиаде нельзя назвать ни успехом, ни провалом, — сказала олимпийская чемпионка Светлана Журова «Фонтанке». — И мы бы наверняка были четвертыми, если бы не произвол в художественной гимнастике. Это был единственный шанс для Великобритании обойти нас в медальном зачете, и это произошло. Я изначально говорила своим друзьям, что, если будет шанс поставить Великобританию выше нас, для этого сделают все. Так и случилось. Конечно, вы сейчас скажете, что это похоже на теорию заговора. Отчасти так и есть. Все-таки это спорт, и, выиграй мы в финалах по волейболу и гандболу, были бы тоже четвертыми. Здесь нас точно никто не засуживал. Но судейство в художественной гимнастике все равно подпортило впечатление от этого праздника спорта.

— Кто для вас главные герои Олимпиады?

— Для меня одним из героев точно стала Дина Аверина. Она выиграла, и это знает весь мир. Еще отмечу финал в фехтовании между Софьей Великой и Софьей Поздняковой. Не могу выделить ни одну из них, обе герои. Гимнаст Артур Далалоян, который после тяжелой травмы ахилла помог нашим выиграть в командном многоборье в ущерб личному выступлению. Но главный герой — Маша Ласицкене. Вчера я с такими эмоциями смотрела ее выступление. Это было потрясающе. Ее победа была очень нужна нашей легкой атлетике. И Женя Рылов молодец в плавании: выиграл две золотых медали еще.



— Может кто-то вас разочаровал?

— Таких, чтобы прям разочаровал, нет. Я расстроилась из-за Юли Ефимовой. Понимаю, что у нее непростой характер и она девчонка прямолинейная, но пятого места на своей, возможно, последней Олимпиаде она точно не заслуживала. Ну и гимнастки, конечно же. Это судейство войдет в историю олимпийских игр.

Чемпионка мира в тройном прыжке и комментатор Иоланда Чен также считает, что почти полное отсутствие наших легкоатлетов стало определяющим для медального зачета.

— Что значит мы настолько низкое место еще никогда не занимали? Мы всего с десятью легкоатлетами тоже никогда на Игры не ездили, — парировала Чен. — У нас всегда была огромная, до ста человек легкоатлетическая команда с участниками в каждом из 46 видов. Я вообще, честно говоря, не хочу обсуждать все эти командные результаты. Это глупости. Никогда не считала их. Это важно для чиновников в первую очередь. Но в таких условиях, в каких мы оказались, это бессмысленный подсчет. Даже в той же легкой атлетике мы всегда брали огромное количество медалей. Но даже с учетом того, что у нас было всего десять легкоатлетов, мы получили золото и серебро. Половина команд, которые выступали в легкой атлетике, не получили ни одной медали вообще, не говоря уже про золотые и серебряные. Конечно, это огромный успех.

Мы видели, как к нам относились, как нас засуживали в спортивной ходьбе и художественной гимнастике. Про художественную гимнастику я вообще молчу. Я в первый раз вижу такую наглость, чтобы люди теряли предметы и становились олимпийскими чемпионами. Нужно или весь вид спорта убирать из олимпийской программы или всю судейскую коллегию исключать. И несмотря на это, несмотря на весь прессинг, санкции, пандемию, мы завоевали огромное количество медалей. Наше пятое место, как говорят, с золотым отливом.

— Главный герой Олимпиады?

— Маша Ласицкене. Она в таких сложных условиях готовилась к этой Олимпиаде: без соревнований, с дикими травмами, со скрипом вышла из квалификации в финал, едва не сорвалась на 1,96, и в итоге обошла всех соперниц, у которых были идеальные условия. Я человек не пафосный даже сейчас, когда я об этом говорю, у меня мурашки бегут по коже. Это великая победа.

Скандалы

На Олимпиаде в Токио было как никогда много скандалов. Самый свежий — в художественной гимнастике. Россиянки впервые с 1996 года остались без золота. Нашу надежду, Дину Аверину, обошла израильтянка Линой Ашрам, которая даже ни разу не выигрывала на чемпионатах мира. А на Олимпиаде в Токио судьи ее поставили выше россиянки, несмотря на грубейшую ошибку — падение предмета. Подробнее читайте здесь.



Иоланда Чен считает, что судейство стало главным провалом Олимпиады в Токио.

— Трудно говорить о провалах, когда нашим приходится выступать под таким огромным давлением с таким судейством, — говорит Иоланда. — Поэтому даже если кто-то выступил ниже своих возможностей, то провалом это назвать нельзя. Для меня эта Олимпиада была замечательной. Я с удовольствием на ней работала как комментатор. Меня очень расстраивали только травмы наших спортсменов, особенно в легкой атлетике — Дарьи Клишиной, Сережи Шубенкова. Они должны были быть в числе призеров. Это единственное, что меня разочаровало.

— Есть ли политика в этих судейских скандалах или это элементарный непрофессионализм?

— Здесь и то, и другое. Я абсолютно уверена, что по-настоящему профессиональный человек в любом виде деятельности, даже если он зажат в рамках какой-то политической конъюнктуры, все равно будет отстаивать свой профессионализм, свое лицо, и никогда в жизни не пойдет на такой сговор.

Побег

Еще один громкий скандал международного масштаба спродюсировали тренеры сборной Белоруссии по легкой атлетике. Бегунья Кристина Тимановская, специализируется на дистанциях 100 и 200 метрах, но из-за проблем с заявкой ее хотели выставить на эстафету 4 по 400 метров. Это возмутило спортсменку, о чем она рассказала в своем инстаграме, обвинив тренерский штаб в непрофессионализме. В ответ на это руководство сборной Белоруссии сняло ее со всех стартов и попыталось отправить в Минск. Тимановская вновь через соцсети сообщила, что хочет выступить на Олимпиаде, но вместо этого ее насильно решили вернуть на родину. Уже в аэропорту девушка обратилась за помощью к японской полиции. Те взяли ее под защиту до выяснения всех обстоятельств. Бегунья заявила, что в Белоруссии ее посадят в тюрьму.



В итоге польское посольство помогло ей добраться до Варшавы. Мужу Тимановской также пришлось срочно покинуть Белоруссию. Международный олимпийский комитет начал расследование ситуации и объявил, что его итогом могут стать серьезные санкции в отношении белорусской сборной.

Трансгендер

На Олимпиаде-2020 в Токио выступило рекордное число открытых ЛГБТ-спортсменов: 169 атлетов из 25 стран. Больше всего представителей нетрадиционной ориентации из США — 34 спортсмена. Но главным событием Олимпийских игр стали не они, а первый атлет-трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард, которая захотела выступить в женских соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 87 кг. До 2012 года она была мужчиной. «Фонтанка» подробно рассказывала эту историю.

Организаторы как могли охраняли покой Хаббард: выделили спортсменке отдельное место для тренировок, не допускали до нее журналистов. На сами соревнования многим представителям СМИ, включая российским, было отказано в аккредитации.

От Хаббард ждали как минимум призового места, все-таки у нее на счету была медаль чемпионата мира-2017 и победа на Тихоокеанских играх 2019 года. Но триумфа не случилось: первый в истории Олимпийских игр спортсмен-трансгендер провалил все три попытки и выбыл из дальнейшей борьбы.

После возвращения в Новую Зеландию Хаббард объявила об окончании карьеры.

«Я уже не в том возрасте. Признаться, я не в том возрасте уже давно… Самое время задуматься о завершении карьеры и сосредоточиться на других вещах в этой жизни», — рассказала Хаббард.

Впрочем, веселья на этих Играх тоже хватало

Израильские спортсмены все-таки сломали антисекс-кровать.



Австралийка Джессика Фокс починила чемпионскую байдарку при помощи презерватива.



EXCLUSIVE: Live vision of what cost Jess Fox the Gold. It's never good when one of these break...#Tokyo2020 #Olympics #CanoeSlalom pic.twitter.com/If4wfpRrw0 — Punt Club (@puntclub) July 27, 2021

Олимпийский чемпион Томас Дэйли из Великобритании успокаивает нервы вязанием.



Oh this? Just Olympic champ @TomDaley1994 knitting in the stands while watching the diving. 🧶 pic.twitter.com/o17i6vsG2j — Olympics (@Olympics) August 1, 2021

93-килограммовый пловец сборной Палау Шон Дингилиус-Уоллес доказал, что на Олимпиаде можно участвовать даже с приличным пузиком.



The swimmer on the left is Shawn Dingilius Wallace, and he's my new hero. Best name in the Olympics, rocking a dad bod, and finished 4th of 6th - not bad. pic.twitter.com/YiE8NXVSxC — Reed Arvin (@reedarvin) August 2, 2021

Американский спринтер Девон Аллен отметил выход в финал соревнований в беге на 100 метров с барьерами танцем робота.



Ты, поднявшись на 10-й этаж по лестнице: 😫

Американец Аллен, пролетев 110 метров с барьерами: pic.twitter.com/bkYWiDZ3Og — Матч ТВ (@MatchTV) August 4, 2021