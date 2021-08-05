Трансгендер-тяжелоатлет Лорель Хаббард завершила карьеру после провала на Олимпиаде

Первый в истории Олимпиады спортсмен-трансгендер Лорель Хаббард из Новой Зеландии завершила карьеру. Об этом она сообщила 5 августа в интервью изданию RTE.



«Я уже не в том возрасте. Признаться, я не в том возрасте уже давно… Самое время задуматься о завершении карьеры и сосредоточиться на других вещах в этой жизни», — рассказала Хаббард.

