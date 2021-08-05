Трансгендер-тяжелоатлет Лорель Хаббард завершила карьеру после провала на Олимпиаде

Первый в истории Олимпиады спортсмен-трансгендер Лорель Хаббард из Новой Зеландии завершила карьеру. Об этом она сообщила 5 августа в интервью изданию RTE.
«Я уже не в том возрасте. Признаться, я не в том возрасте уже давно… Самое время задуматься о завершении карьеры и сосредоточиться на других вещах в этой жизни», — рассказала Хаббард.
Laurel Hubbard, pan sztangistka, odpada z Igrzysk Olimpijskich w Tokio po trzeciej nieudanej próbie podnoszenia ciężarów.😁 pic.twitter.com/RiTItidSM2— Monika (@MonikaKarolinaa) August 2, 2021
Лорель Хаббард выступала на Олимпиаде в женских соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 кг у женщин. Она не сумела поднять штангу в трех подходах в рывке (120 кг и дважды — 125 кг) и завершила выступления досрочно.
Подробнее об истории Лорель Хаббард, которая была мужчиной до 35 лет, читайте в материале «Фонтанки».