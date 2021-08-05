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Трансгендер-тяжелоатлет Лорель Хаббард завершила карьеру после провала на Олимпиаде

Трансгендер Лорель Хаббард решила завершить карьеру после неудачи на Олимпиаде в Токио. По словам спортсменки, она уже «не в том возрасте».

Первый в истории Олимпиады спортсмен-трансгендер Лорель Хаббард из Новой Зеландии завершила карьеру. Об этом она сообщила 5 августа в интервью изданию RTE.

«Я уже не в том возрасте. Признаться, я не в том возрасте уже давно… Самое время задуматься о завершении карьеры и сосредоточиться на других вещах в этой жизни», — рассказала Хаббард.

Лорель Хаббард выступала на Олимпиаде в женских соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 кг у женщин. Она не сумела поднять штангу в трех подходах в рывке (120 кг и дважды — 125 кг) и завершила выступления досрочно.

Подробнее об истории Лорель Хаббард, которая была мужчиной до 35 лет, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (6)

AGP
"... сосредоточиться на других вещах в этой жизни".
О,как! Я, было, решил, что оно уже сосредоточилось на других вещах, ан нет, всё впереди.
hedgehog_
существу около 44 лет. конечно уже поздно тягать штангу.
dedmoroz_5e4d8827384c2
не надо похабить существующие ОИ, иначе их никто смотреть не будет , обычные спортсмены могут отказаться от участия в играх с трансами...

надо для таких спортсменов трансов организовать отдельные Трансолимпийские игры, чтобы не ущемлялись их права, и чтобы трансы не ущемляли права обычных спортсменов, ибо демократия одинакова, для всех, как для трансов, так и для обычных спортсменов ...

для МОК работа ...
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