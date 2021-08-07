Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться







Сборная России доминировала на Олимпиадах в художественной гимнастике 20 лет. В Сиднее-2000 золото в личном многоборье брала Юлия Барсукова, в Афинах-2004 — Алина Кабаева, в Пекине-2008 и Лондоне-2012 — Евгения Канаева, в Рио-2016 — Маргарита Мамун. В Токио-2020 никто не сомневался, что первое место разыграют 22-летние сестры-близнецы из Петербурга Дина и Арина Аверины. Но что-то пошло не так. Арина — четырехкратная чемпионка мира в разных видах, Дина — 13-кратная чемпионка мира, в том числе трижды — в многоборье. В квалификации девушки подтвердили статус фаворитов: Дина заняла первое место с результатом 106,300 балла, Арины — второе (106,175). Израильтянка Линой Ашрам шла третьей. Она ни разу не выигрывала золото на чемпионатах мира.



В финале расстановка сил сразу стала меняться. Россиянкам ставили явно заниженные оценки, в то время как Ашрам тянули наверх. Например, судьи не пощадили Арину Аверину за узел на ленте, из-за чего ей пришлось бежать за запасной лентой. Эта ошибка стоила ей вообще призового места: россиянка стала в итоге четвертой (102,100). Зато когда Ашрам тоже в упражнении с лентой уронила снаряд — грубейшая ошибка, — судьи, кажется, вообще не обратили на это внимания. В итоге израильтянка стала олимпийской чемпионкой (107,800), а Дина Аверина — серебряной (107,650). Бронза досталась белорусской спортсменке Алине Горносько (102,700).



На первое интервью сразу после награждения Дина пришла вся в слезах. По ходу общения с журналистами она плакала и рассказывала, как ей обидно.

«Конечно, мне больно. Даже не оттого, может, что я заняла второе место. Я очень рада, что я хотя бы получила медаль. Просто обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. За то, что первое место заняла девочка, которая выступила с потерей. Я прошла все виды более-менее чисто, достойно, как я могла, — и заняла второе место. Мне больше обидно за несправедливость. Я всегда за честный спорт», — заявила Аверина.



Просто невозможно. Дина расплакалась во время интервью 😱



Аверина не сдержала эмоций. «Чуда не произошло», – слова, в которых вся боль 😥



🗣 «Обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. Ариша после первого вида пришла и сказала: «Всё, нам конец» pic.twitter.com/JZkdllMh4J — Матч ТВ (@MatchTV) August 7, 2021

«Фонтанка» связалась с директором петербургского Центра художественной гимнастики «Жемчужина» и вице-президентом Всероссийской федерации Татьяной Колесниковой. Аверины росли буквально у нее на глазах. Поэтому судейский произвол она восприняла очень близко к сердцу.

— Я даже не знаю, как на это реагировать, — сказала Колесникова по телефону. — Я считаю, что Дина не проиграла, а выиграла. Было просто безобразное судейство, и это видел весь мир. Они сначала убили Арину тем, что поставили ей очень маленькую оценку за булавы. Это сразу выбило ее из равновесия перед упражнением с лентой. А то, что они потом сделали с Диной… думаю, это войдет в историю так же, как когда на Олимпиаде в Афинах засудили Алексея Немова. Ситуация почти одинаковая. Дине очень долго не выставляли оценку, видимо, считали что-то. С такой потерей Линой Ашрам не должна была стать олимпийской чемпионкой. Ну что еще тут можно сказать. Это прецедент. Это судейский позор. Такого еще никогда не было. Еще никогда на олимпиадах столько протестов не подавали. С такой ошибкой Ашрам нельзя ставить на первое место. Она неплохо выступала сначала, но потом потеряла ленту — это очень грубая ошибка. Конечно, Дина должна быть чемпионкой, но получилось так, как получилось. Очень обидно, очень. Никто не понимает, как это могло произойти.



— Если отбросить в сторону эмоции, после такой ошибки Ашрам действительно не могла больше претендовать на победу?

— А тут ничего и не надо отбрасывать. Это объективно несправедливое решение. С такой потерей априори не может быть олимпийской чемпионки. Я давно говорила, что золото возьмет тот, кто не допустит ни одной ошибки. У Ашрам ошибка была, а Дина выступила блестяще.

— До Олимпиады вы могли предполагать, что именно Ашрам будет главной конкуренткой россиянок?

— Она действительно очень сильная спортсменка, наш единственный конкурент. Она всегда стояла на пьедесталах на чемпионатах мира и Европы. Тут без вопросов. Но она допустила ошибку. Если бы не это падение ленты, еще можно было бы думать. Но тут все налицо. Не зря очень долго не выставляли оценки, особенно последнюю. Что-то там высчитывали судьи. Несправедливо.

— Дина сказала, что сразу поняла, что судейство будет несправедливым, когда уже на первом виде ей занизили оценку. Вы тоже сразу заподозрили неладное?

— Она так сказала, потому что она знает примерно какие оценки должны быть при чистом исполнении. Девочки взрослые, очень опытные, пять лет выигрывали все чемпионаты мира и Европы, они прекрасно всё понимают. А тут прям явный сговор был. Это мое личное мнение.



— Среди судей были представители Украины и Польши. Могли быть в этом решении политические моменты?

— Я не хотела бы думать так. Другое дело, что представители России не принимали участия в судействе на Олимпиаде. Там вообще ни одного нашего судьи не было, кроме президента технического комитета. Это несправедливо. Наши судьи должны иметь право оценивать своих спортсменок. Возможно, нужно что-то поменять в правилах.



— Слышал такое мнение, что Дине не надо было вообще выходить на пьедестал и отказаться от медали.

— Это было бы не по-спортивному. Она все-таки проделала большую работу. Было вложено много труда ее и тренеров. Поэтому ну как можно отказаться от медали.

— Ответить таким образом на несправедливое судейство.

— Это вопросы к техническому комитету и судьям, а не к Авериной.

— Для сестер Авериных это катастрофа?

— Это не катастрофа, но это очень несправедливо. Так нельзя делать.

— У них будет еще один шанс на Олимпиаде-2024?

— Может быть. Посмотрим. Надо сначала, чтобы все в себя пришли. Но я бы очень хотела, чтобы они продолжали. Они очень хорошие девочки, замечательные люди и спортсменки. Было бы здорово, если бы они доказали, что они лучшие и могут выиграть следующие Олимпийские игры.



— Если бы вы сейчас оказались рядом с Авериными, что бы вы им сказали?

— Что они лучшие, что для меня они чемпионы. Это знаете, как для любой матери, ее дети самые лучшие. Вот и они для нас и для меня лично так же. Я их очень люблю и поддерживаю их всей душой.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

