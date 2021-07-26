Завершился российский финал в фехтовании саблями на Олимпиаде в Токио 26 июля. Россиянка Софья Позднякова победила Софью Великую со счетом 15:11.
Для Софьи Поздняковой это первая олимпийская медаль — и сразу золотая. Отец девушки тоже занимался фехтованием, четырежды выиграл Олимпиаду, а с 2018 года занимает пост президента Олимпийского комитета России. Для Софьи Великой нынешнее серебро — четвертая олимпийская награда. В 2012 и 2016 годах она также брала индивидуальное серебро, и в 2016-м стала золотой медалисткой в составе команды.
Софья Великая и София Позднякова устроили из финала Олимпийских игр в сабле командную тренировку сборной России с одним тренером на двоих.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 26, 2021
У Великой – серебро, у Поздняковой – золото.
Побольше бы таких финалов. pic.twitter.com/hLpEISWAig
Для сборной России золото Поздняковой — второе на Олимпиаде в Токио. Всего теперь на счету россиян десять наград. В неофициальном командном зачете они занимают шестое место.