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Сборная России выиграла второе золото Олимпиады. Отличилась дочь президента ОКР

Завершился российский финал в фехтовании саблями на Олимпиаде в Токио 26 июля. Россиянка Софья Позднякова победила Софью Великую со счетом 15:11.

Для Софьи Поздняковой это первая олимпийская медаль — и сразу золотая. Отец девушки тоже занимался фехтованием, четырежды выиграл Олимпиаду, а с 2018 года занимает пост президента Олимпийского комитета России. Для Софьи Великой нынешнее серебро — четвертая олимпийская награда. В 2012 и 2016 годах она также брала индивидуальное серебро, и в 2016-м стала золотой медалисткой в составе команды.

Для сборной России золото Поздняковой — второе на Олимпиаде в Токио. Всего теперь на счету россиян десять наград. В неофициальном командном зачете они занимают шестое место.

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Комментарии (4)

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Это не сборная России, а сборная спортсменов из России. Не путайте теплое с мягким.
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