23 августа — круглый стол «Как свои и даже лучше. Новые технологии имплантации и протезирования»

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Основные причины потери зубов. Когда надо сохранять зуб, а когда — удалять?
- Наиболее используемые технологии протезирования. Их плюсы и минусы. Почему протезирование так дорого стоит.
- Имплантация сегодня — рутинная процедура или сложная операция?
- Цифровые технологии в протезировании и имплантации.
- Когда нельзя вставлять импланты? Противопоказания и возможные причины того, что имплант не приживется.
- Особенности ухода за зубами после протезирования и имплантации.
Восстановление утерянных зубов интересовало людей с давних времен, и вариантов протезирования к настоящему времени существует немало: коронки, мосты, вкладки, виниры, съемные зубные протезы и, конечно, импланты. Активные исследования в области имплантации начались с середины 20-го века, и сегодня «вживление» нового зуба уже не кажется фантастикой. Технологии постоянно совершенствуются, и о том, на что способна современная стоматология, чтобы зубы были как свои и даже лучше — поговорим на круглом столе.
К участию в круглом столе приглашаются представители стоматологических клиник, зуботехнических лабораторий, производители и поставщики материалов и оборудования для стоматологов.
По вопросам участия обращаться:
Егорова Ирина
8–951–640–88–72