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23 августа — круглый стол «Как свои и даже лучше. Новые технологии имплантации и протезирования»

Интернет-порталы «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» проводят онлайн-заочный круглый стол на тему: «Как свои и даже лучше. Новые технологии имплантации и протезирования»

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Основные причины потери зубов. Когда надо сохранять зуб, а когда — удалять?
  • Наиболее используемые технологии протезирования. Их плюсы и минусы. Почему протезирование так дорого стоит.
  • Имплантация сегодня — рутинная процедура или сложная операция?
  • Цифровые технологии в протезировании и имплантации.
  • Когда нельзя вставлять импланты? Противопоказания и возможные причины того, что имплант не приживется.
  • Особенности ухода за зубами после протезирования и имплантации.

Восстановление утерянных зубов интересовало людей с давних времен, и вариантов протезирования к настоящему времени существует немало: коронки, мосты, вкладки, виниры, съемные зубные протезы и, конечно, импланты. Активные исследования в области имплантации начались с середины 20-го века, и сегодня «вживление» нового зуба уже не кажется фантастикой. Технологии постоянно совершенствуются, и о том, на что способна современная стоматология, чтобы зубы были как свои и даже лучше — поговорим на круглом столе.

К участию в круглом столе приглашаются представители стоматологических клиник, зуботехнических лабораторий, производители и поставщики материалов и оборудования для стоматологов.

По вопросам участия обращаться:

Егорова Ирина

8–951–640–88–72

egorova@fontanka.ru

План мероприятий

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