10 июня — круглый стол «Коррекция зрения: на что способна современная медицина»

Люди все реже смотрят вдаль, и все чаще обращают свой взгляд близко перед собой — особенно с массовым распространением гаджетов. Поэтому, по статистике, людей с близорукостью становится все больше. Не стоят на месте и технологии — лазерные установки нового поколения позволяют добиваться результатов, которые раньше еще казались недостижимыми. Новые технологии позволяют решать и проблемы, связанные с другими заболеваниями глаз: глаукомой, катарактой и др. О том, как современная медицина позволяет людям видеть четко и ясно — поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— Какие заболевания и проблемы, связанные со зрением сейчас наиболее распространены?
— Лазерная коррекция зрения — какие вопросы решает, а какие еще нет? Техническое оснащение клиник Петербурга.
— Есть ли противопоказания к лазерной коррекции или это универсальный метод?
— Цифровизация офтальмологии: кто делает операцию — робот или человек?
— Лечение глаукомы и катаракты — что нового?
— Какие тенденции в развитии офтальмологии вы видите сегодня?
— Есть ли реально работающие методы профилактики?
— Будущее офтальмологии — каких прорывов вы ждете в будущем?
К участию приглашаются представители и врачи клиник, специализирующиеся на офтальмологии, производители оборудования и фармацевтические компании, эксперты в области медицины — эксперты отрасли, а также представители салонов-оптик.
По результатам круглого стола запланирована публикация на: «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Егорова Ирина,
8–951–640–88–72