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10 июня — круглый стол «Коррекция зрения: на что способна современная медицина»

Интернет-портал «Фонтанка.ру» и петербургский сайт о здоровье «Доктор Питер» проводят онлайн круглый стол на тему: «Коррекция зрения: на что способна современная медицина».

Люди все реже смотрят вдаль, и все чаще обращают свой взгляд близко перед собой — особенно с массовым распространением гаджетов. Поэтому, по статистике, людей с близорукостью становится все больше. Не стоят на месте и технологии — лазерные установки нового поколения позволяют добиваться результатов, которые раньше еще казались недостижимыми. Новые технологии позволяют решать и проблемы, связанные с другими заболеваниями глаз: глаукомой, катарактой и др. О том, как современная медицина позволяет людям видеть четко и ясно — поговорим на круглом столе.

Вопросы для обсуждения:

— Какие заболевания и проблемы, связанные со зрением сейчас наиболее распространены?

— Лазерная коррекция зрения — какие вопросы решает, а какие еще нет? Техническое оснащение клиник Петербурга.

— Есть ли противопоказания к лазерной коррекции или это универсальный метод?

— Цифровизация офтальмологии: кто делает операцию — робот или человек?

— Лечение глаукомы и катаракты — что нового?

— Какие тенденции в развитии офтальмологии вы видите сегодня?

— Есть ли реально работающие методы профилактики?

— Будущее офтальмологии — каких прорывов вы ждете в будущем?

К участию приглашаются представители и врачи клиник, специализирующиеся на офтальмологии, производители оборудования и фармацевтические компании, эксперты в области медицины — эксперты отрасли, а также представители салонов-оптик.

По результатам круглого стола запланирована публикация на: «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру»

По вопросам участия обращаться:

Егорова Ирина,

8–951–640–88–72

egorova@fontanka.ru

План мероприятий

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