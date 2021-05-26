10 июня — круглый стол «Коррекция зрения: на что способна современная медицина»

Люди все реже смотрят вдаль, и все чаще обращают свой взгляд близко перед собой — особенно с массовым распространением гаджетов. Поэтому, по статистике, людей с близорукостью становится все больше. Не стоят на месте и технологии — лазерные установки нового поколения позволяют добиваться результатов, которые раньше еще казались недостижимыми. Новые технологии позволяют решать и проблемы, связанные с другими заболеваниями глаз: глаукомой, катарактой и др. О том, как современная медицина позволяет людям видеть четко и ясно — поговорим на круглом столе.

Вопросы для обсуждения:



— Какие заболевания и проблемы, связанные со зрением сейчас наиболее распространены?



— Лазерная коррекция зрения — какие вопросы решает, а какие еще нет? Техническое оснащение клиник Петербурга.



— Есть ли противопоказания к лазерной коррекции или это универсальный метод?



— Цифровизация офтальмологии: кто делает операцию — робот или человек?



— Лечение глаукомы и катаракты — что нового?



— Какие тенденции в развитии офтальмологии вы видите сегодня?



— Есть ли реально работающие методы профилактики?



— Будущее офтальмологии — каких прорывов вы ждете в будущем?



К участию приглашаются представители и врачи клиник, специализирующиеся на офтальмологии, производители оборудования и фармацевтические компании, эксперты в области медицины — эксперты отрасли, а также представители салонов-оптик.



По результатам круглого стола запланирована публикация на: «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру»



По вопросам участия обращаться:



Егорова Ирина,

8–951–640–88–72

egorova@fontanka.ru

