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Финляндия сократила закупки российской нефти

Стремление перейти на зеленую энергию привело к сокращению Финляндией закупок нефти на четверть.

«Финляндия, один из основных покупателей российской нефти, постепенно сокращает закупки Urals, поскольку страна переходит к «зеленой» энергии», — сообщает 18 мая Reuters.

В период с января по март импорт нефти марки Urals в Финляндию упал на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле закупки опустились до показателя в 0,4 миллиона тонн по сравнению с 1,1 миллиона тонн годом ранее.

Снижение поставок связано отчасти с тем, что основной покупатель в Суоми — Neste Oil — ставит своей целью стать «мировым лидером в области возобновляемых и замкнутых систем».

По словам трейдеров, экспортерам нефти марки Urals придется искать других покупателей, а стоимость российского сорта нефти может измениться из-за меньшего спроса.

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Комментарии (4)

gencon
Оборотни в погонах хотели бы поехать поучится в Оксфорд, как можно жить без нефти и воровать... Но наши "туристы" уже настолько на следили там везде, что придется как всегда за счёт кошельков рядовых россиян проблему решать.
263888341
Ну ничего, нам зарядят по 100-150₽/литр и норм.
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