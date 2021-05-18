Финляндия сократила закупки российской нефти

В период с января по март импорт нефти марки Urals в Финляндию упал на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апреле закупки опустились до показателя в 0,4 миллиона тонн по сравнению с 1,1 миллиона тонн годом ранее.

«Финляндия, один из основных покупателей российской нефти, постепенно сокращает закупки Urals, поскольку страна переходит к «зеленой» энергии», — сообщает 18 мая Reuters .

Стремление перейти на зеленую энергию привело к сокращению Финляндией закупок нефти на четверть.

Снижение поставок связано отчасти с тем, что основной покупатель в Суоми — Neste Oil — ставит своей целью стать «мировым лидером в области возобновляемых и замкнутых систем».

По словам трейдеров, экспортерам нефти марки Urals придется искать других покупателей, а стоимость российского сорта нефти может измениться из-за меньшего спроса.