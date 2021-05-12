Artik & Asti отдадут петербуржцам все долги — «Грустный дэнс» состоится

Концерт украинского дуэта Artik & Asti (Артём Умрихин и Анна Дзюба) должен был пройти еще в ноябре прошлого года, но коронавирус опять всё отменил. Однако на этот раз поклонникам ничто не помешает потанцевать под популярные хиты — причем дважды: Artik & Asti дадут концерты в стенах спорткомплекса «Юбилейный» 14 и 15 мая. (6+).

«Грустный дэнс» или «Девочка, танцуй» до сих пор популярны — это с ноября не сильно изменилось, но в 2021 году Artik & Asti уже успели порадовать поклонников новинкой в виде мини-альбома «Миллениум». Кажется, этот релиз подарил нам очередной хит — песня «Истеричка» уверенно штурмует хит-парады и точно прозвучит со сцены «Юбилейного». На песню, кстати, есть клип, где Анна Дзюба играет злодейку, которая срывает свадьбу.

Artik & Asti — украинский коллектив, образованный в 2010 году продюсером и исполнителем Артёмом Умрихиным и певицей Анной Дзюбой. Дуэт уже в первые годы существования делал хиты, но по-настоящему популярными Artik & Asti стали в феврале 2019 года, когда вышел трек «Грустный дэнс». Artik & Asti получили народную любовь, которую закрепили песней «Девочка, танцуй». Клип на этот трек собрал почти 90 миллионов просмотров.



PS За пару дней до концерта стало известно, что стоячего танцпола не будет из-за продления коронавирусных ограничений.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

