Российские военные засекли повышенную активность в космосе

Российский оптико-электронный комплекс «Окно-М» зафиксировал в 2021 году рост космической деятельности. Об этом заявили в Минобороны РФ.



«Российский оптико-электронный комплекс обнаружения космических объектов «Окно-М», расположенный в Таджикистане в горах Санглок (горная система Памир) на высоте 2 200 м над уровнем моря, за четыре месяца 2021 года обеспечил контроль движения около 30 000 космических объектов», — приводит официальное сообщение ведомства 8 мая РИА Новости.



Для сравнения: в 2020 году на основе информации от «Окна-М» «был обеспечен контроль более 25 000 космических объектов», уточнили в Минобороны.

