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Российские военные засекли повышенную активность в космосе

Российский оптико-электронный комплекс «Окно-М» зафиксировал в 2021 году рост космической деятельности. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Российский оптико-электронный комплекс обнаружения космических объектов «Окно-М», расположенный в Таджикистане в горах Санглок (горная система Памир) на высоте 2 200 м над уровнем моря, за четыре месяца 2021 года обеспечил контроль движения около 30 000 космических объектов», — приводит официальное сообщение ведомства 8 мая РИА Новости.

Для сравнения: в 2020 году на основе информации от «Окна-М» «был обеспечен контроль более 25 000 космических объектов», уточнили в Минобороны.

Отмечается, что комплекс «Окно-М» позволяет контролировать космические объекты на орбитах в диапазоне высот от 120 до 50 тысяч километров. Причем на максимальной дальности комплекс способен обнаруживать объекты, размер которых не превышает теннисный мяч.

Комплекс «Окно» был поставлен на опытно-боевое дежурство с 1999 года. После модернизации в 2014 году комплекс получил обозначение «Окно-М», его дальность обнаружения повысилась на 10 тысяч километров (с 40 тысяч до 50 тысяч). В целом с 1999 года комплексом «Окно» проведено свыше 12,5 миллиона измерений по космическим объектам, обнаружено более 7 500 новых высокоорбитальных космических объектов, осуществлен контроль вывода на рабочие орбиты около 800 космических аппаратов.

В состав комплекса входят современные оптико-электронные станции обнаружения и сбора информации, телевизионная аппаратура обнаружения и вычислительные средства нового поколения, созданные на основе отечественной элементной базы. Комплекс использует в качестве носителей информации сигналы, получаемых в результате отражения солнечного излучения от космических объектов. Работа «Окна-М» полностью автоматизирована.

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Комментарии (5)

RemyMartin
Боевые батуты надеюсь приведены в режим повышенной готовности.
Агроном аэродрома
Солдаты НАТО? Не?
kоt-obormot
Лорд ситхов Дарт Вейдер сосредотачивает силы галактической империи, для того, что бы россиянам подкинуть еще налогов и акцизов вместе с новыми коммунальными тарифами.
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