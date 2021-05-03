Премьера в БДТ: «Ничего этого не будет»

На второй сцене БДТ 6 мая выйдет третья премьера математика, писателя и режиссера Романа Михайлова «Ничего этого не будет» по его собственным текстам.

Впервые тексты Романа Михайлова прозвучали в спектакле Андрея Могучего «Сказка о последнем ангеле» в московском театре Наций. После этого началось его сотрудничество с БДТ: сначала во время карантина вышел радиосериал «Антиравинагар» на платформе БДТ-digital, затем, уже в офлайне, «Несолнечный город» , ставшая завершением сериала. Для новой постановки Михайлов специально написал текст: если «Несолнечный город» напоминал рейв по своей форме, то теперь появляется повествование и герои.

По сюжету, герой из маленького города отправляется в деревню пожить «нормальной жизнью», но она оказывается не похожей на его ожидания. «Вокруг героя закручивается хоровод смыслов и ощущений. Оказывается, что все жители деревни посещают местный клуб, смотрят необычные спектакли. Фрагменты этих спектаклей складываются в единую картину, связывающую прошлое и будущее», — рассказывает режиссер спектакля Роман Михайлов.



Предыдущий спектакль «Несолнечный город» сильно отличался от привычных театральных постановок. Роман Михайлов в интервью Colta прокомментировал это так: «у людей, которым нравится обычный театр, будет эмоциональное отторжение от моих работ — и на уровне тем, и потому, что актеры работают насыщенно, без защиты».

